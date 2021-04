Fortaleza faz sondagem, e Fernando Diniz recusa assumir agora como novo técnico

Leão busca treinador após demitir Enderson Moreira. Técnico ex-São Paulo nega ida imediata, mas não fecha porta para o futuro

Em busca de um treinador após demitir Enderson Moreira, o Fortaleza fez uma sondagem ao técnico Fernando Diniz. O profissional, no entanto, recusou assumir como novo técnico do Leão agora, mas não fechou a porta para um acordo futuro, segundo apurou a Goal.

A tentativa do Fortaleza e a resposta de Fernando Diniz são movimentos anteriores ao pedido de demissão do técnico Ariel Holan, do Santos. Ou seja, a recusa de Diniz ao Fortaleza não foi motivada pelo agora lugar vago de técnico do Santos. Até o início da tarde desta segunda-feira (26), inclusive, a reportagem não teve informação de qualquer interesse ou conversa do Peixe com Diniz.

"Já tivemos contato com Diniz, mas é uma situação ainda em aberto e não vou ter pressa para definir o treinador. Temos tempo para escolher e fazer a escolha correta. É extremamente estratégica, direciona muitas coisas no clube, então vamos fazer para acertar", disse o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, em entrevista ao Globoesporte.

Nesta mesma entrevista, o presidente do Fortaleza confirmou que a nova regra que limita troca de treinadores na Série A do Brasileirão também influenciou na decisão de demitir Enderson Moreira. O técnico, por sua vez, publicou comunicado por meio da sua assessoria de imprensa no qual se disse surpreso com a decisão da demissão.

"Você precisa tomar uma decisão, até com a nova regra do Campeonato Campeonato que só pode trocar um treinador, se o treinador já chega no Brasileiro extremamente pressionado, como o Enderson Moreira, talvez a gente tivesse que tomar uma decisão no começo do campeonato. Seria muito ruim para o planejamento futuro do clube. A gente antecipou uma situação, entendendo que quem chegar agora vai ter tempo de chegar mais forte no Brasileiro, que é a principal competição do ano", disse.

O último trabalho de Fernando Diniz como técnico foi no São Paulo. De setembro de 2019 ao início de fevereiro de 2021, Diniz comandou o time em 74 jogos, com 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Ele saiu do Tricolor com um aproveitamento de 54,9% dos pontos e sem conquistar títulos.