Ariel Holan pede demissão do Santos após derrota para Corinthians

Técnico argentino pede para sair do Peixe após derrota por 2 a 0 no clássico na Vila Belmiro

O técnico Ariel Holan pediu demissão do Santos após a derrota para o Corinthians por 2 a 0 no clássico na Vila Belmiro. Depois do jogo, o argentino conversou com o presidente Andrés Rueda para comunicar sua decisão.

Holan chegou a pedir para comandar o time no duelo com o Boca Juniors, nesta terça-feira, na Argentina, pela segunda rodada da Copa Libertadores, mas não deve viajar com o grupo. Ele seria o responsável por dar o treino da manhã desta segunda-feira, o que não aconteceu. Marcelo Fernandes assume interinamente.

"Ele (Holan) nos solicitou que o jogo de amanhã contra o Boca fosse o último à frente do time. Ele pediu. O que ele ponderou: que resultados fruto do trabalho não estavam aparecendo, e que no futebol os resultados têm de ser imediatos. E achava que nesse momento com liberação do transfer ban, com pressão grande de resultados, o melhor que podia fazer pelo clube era nos deixar para escolher um novo técnico e nos ajudasse nas contratações pontuais que o time precisa, disse o presidente Andrés Rueda em coletiva online.

A Goal apurou nos bastidores que antes mesmo do clássico a situação de Holan era complicada na Vila. A sequência de resultados e desempenho ruins geraram desconforto. No dia a dia, decisões de marcar treinos de um dia para o outro desagradaram funcionários O Peixe acumula quatro derrotas nos últimos cinco jogos.

"Ele tem o perfil que se encaixa no Santos, simplesmente as coisas não aconteceram como o planejado. Agora, cabe a diretoria resolver e tocar a bola para frente. Vamos sair ao mercado buscar uma boa opção de treinador. Agora que estamos livres do transfer ban fazer as contratações que o clube precisa, dentro da nossa realidade financeira", explicou Andrés Rueda.

"Vamos fazer o possível para trazer o treinador mais rápido. Mas temos a comissão permanente justamente para suprir lacunas entre um técnico e outro", afirmou o presidente do clube.

Holan foi anunciado pelo Santos no fim de fevereiro para substituir Cuca e havia assinado contrato até 2023. No total, ele comandou o time em 12 jogos: foram quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.

"Casa que falta pão todo mundo briga e tem razão. Vejo comentários de relação do vestiário com direção. Relação com técnico e vestiário excelente. Não vamos achar pelo em ovo. Quando resultado não aparece, aparentemente para fora parece que está tudo errado. Mas não é isso. Calma que as coisas vão se resolver", avisou Rueda.