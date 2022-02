Santos fica perto de acordo com o técnico Fabián Bustos

O Santos está muito perto de contratar Fabián Bustos, técnico argentino que comanda o Barcelona, do Equador. O presidente do clube paulista, Andrés Rueda, confirmou à GOAL na noite desta quarta-feira (23) que há proximidade de acordo entre as partes.

Procurado pela reportagem às 21h17 (de Brasília), o mandatário confirmou por meio de telefonema que durou 37 segundos que a negociação está próxima de um desfecho.

Uma segunda fonte ligada às tratativas também afirmou que o Peixe está mais próximo do comandante. Ele, inclusive, disse "sim" à oferta feita pelo clube, que está sem treinador desde a saída de Fábio Carille, confirmada na última semanda.

O responsável por conduzir as tratativas com Fabián Bustos é o diretor de futebol Edu Dracena. Ele foi quem conversou com o treinador após aval do Conselho Gestor e do presidente Andrés Rueda. As duas partes deram aval para o dirigente na noite da última terça-feira (22).

Fabián Bustos era visto como a prioridade do Santos no mercado da bola. A GOAL já havia informado que a predileção do clube era por um técnico estrangeiro após a saída de Carille. Portugueses e treinadores da América do Sul foram avaliados, mas a preferência foi por alguém com experiência no mercado local.

Bustos já atuou como técnico por vários clubes do Equador. Em 2018/2019, foi campeão equatoriano com o Delfin SC. Na sequência, assumiu o Barcelona, do Equador. Em 2020, foi apontado como o melhor técnico do país pela imprensa local e o segundo melhor do continente em votação do jornal uruguaio El País.

A informação sobre a proximidade de acordo entre Santos e Fabián Bustos foi inicialmente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela GOAL.