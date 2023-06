Santos x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Vai ser eletrizante! Em má fase, Santos e Corinthians fazem clássico na noite desta quarta-feira (21), a partir das 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Há oito jogos sem vencer (somando todas as competições), o Santos entra em campo pressionado, após uma semana livre para treinos, mas viu a sua torcida ir ao CT para cobrar melhores resultados do elenco, além da diretoria alvinegra. Soteldo, que estava com a seleção venezuelana, deve iniciar entre os titulares. Já Camacho é desfalque por suspensão, enquanto Alison e Felipe Jonathan estão lesionados.

O Corinthians, por sua vez, não ganha há três partidas e amargou a eliminação na Copa Libertadores ainda na fase de grupos. O Timão não poderá contar com Murillo, que se recupera de uma cirurgia no dente siso, enquanto Renato Augusto continua no departamento médico. O zagueiro Bruno Méndez, por sua vez, estava com a seleção uruguaia, mas não chegará a tempo para o clássico. A equipe de Vanderlei Luxemburgo busca a primeira vitória fora de casa, já que perdeu todos os duelos longe dos seus domínios até o momento.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Santos ganhou cinco vezes, o Corinthians sete, além de oito empates. Clique aqui e confira o histórico do clássico.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; João Lucas, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Marcos Leonardo.

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon e Ruan Oliveira; Guilherme Biro, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Desfalques

Santos

Felipe Jonatan e Alison estão lesionados, enquanto Camacho cumpre suspensão..

Corinthians

Murillo e Renato Augusto estão no departamento médico, enquanto Bruno Méndez ainda não retornou após servir a seleção uruguaia.

Quando é?