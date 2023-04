Santos x Botafogo-SP ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26) pelo jogo de volta da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Com a vantagem, o Santos recebe o Botafogo-SP na noite desta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Depois de vencer o primeiro duelo por 2 a 0, o Santos entra em campo podendo empatar ou até perder por um gol de diferença para se classificar. O Peixe, que chega contestado no confronto após não marcar gols nos últimos dois jogos, pode poupar alguns jogadores devido ao desgaste físico, como Dodi e Lucas Lima. Por outro lado, Lucas Braga e João Lucas continuam no departamento médico.

Já o Botafogo-SP tem a obrigação de ganhar por três tentos a mais para classificar direto, ou por dois para levar a decisão aos pênaltis. O Tricolor vem de vitória no fim de semana pela Série B e quer surpreender o rival.

Escalações

Escalação do Santos: João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi (Camacho) e Lucas Lima (Miguelito ou Mendoza), Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo.

Escalação do Botafogo-SP: Matheus; Tássio, Carlos Adalberto, Diogo Silva e Jean; Guilherme Miranda, Filipe Soutto, Robinho, Gustavo Xuxa e Osman; Gabriel Júnior.

Desfalques

Santos

João Lucas e Lucas Braga seguem no departamento médico.

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?