Santos x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 18ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos recebe o Athletico-PR na tarde deste sábado (5), a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Há três jogos sem vencer, o Santos segue vivendo uma temporada turbulenta. Os recentes resultados fizeram o Peixe cair para o 15º lugar, com 17 pontos, mas ficando a apenas dois da zona de rebaixamento. O Alvinegro segue mandando os seus jogos sem torcida, já que cumpre suspensão do STJD.

Do outro lado, o Athletico-PR não perde há três rodadas no Brasileirão, mas vem de derrota no meio da semana pela Copa Libertadores. Desta forma, o técnico interino Wesley Carvalho deve mandar a campo uma equipe mista, visando o jogo de volta da competição continental. Vidal, suspenso, é baixa certa na equipe, enquanto Zé Ivaldo retorna.

As equipes já se enfrentaram 61 vezes até o momento, com 29 vitórias do Santos, 18 do Santos, além de 14 empates.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio (João Lucas), Joaquim, João Basso (Alex) e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo.

Athletico-PR: Bento; Madson, Matheus Felipe, Thiago Heleno e Esquivel; Hugo Moura, Erick e Vitor Bueno; Cuello, Vitor Roque e Canobbio.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Vidal cumpre suspensão.

Quando é?