Santos 2 x 0 Botafogo: gols e as chances desperdiçadas no duelo alvinegro

Peixe aproveita as chances desperdiçadas pelo Fogão para vencer e subir na tabela do Brasileirão

Sob os olhares de Lisca, novo treinador da equipe, o Santos conseguiu derrotar o Botafogo por 2 a 0 na Vila Belmiro. Apesar de sofrer pressão, os donos da casa souberam aproveitar as falhas do Fogão, e as chances desperdiçadas, para vencer o duelo, válido pela 18ª rodada do Brasileirão.

Com os três pontos somados, o Peixe chegou a 25 pontos, empatado com o São Paulo, na nona posição. O Botafogo, por sua vez, estacionou nos 21 e agora precisa secar os rivais para não se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento.

Botafogo pressiona, não marca e Santos aproveita para vencer

Apesar de estar jogando fora de casa, o Botafogo começou dominando. Com apenas 15 minutos de jogo, foram quatro finalizações perigosas do Fogão, principalmente com Lucas Fernandes, que mandou na trave, e Matheus Nascimento, que, livre na pequena área, desperdiçou.

Então, Marcelo Fernandes mudou o posicionamento de alguns jogadores e o jogo ficou mais equilibrado. A partir disso, o Santos começou a criar mais e, aos 32 minutos, chegou ao gol. Após bola na área, a zaga do Botafogo não conseguiu cortar e Léo Baptistão mandou para o fundo das redes.

Atrás no placar, os visitantes mais uma vez se lançaram ao ataque e levaram perigo nos chutes de fora da área, mas não conseguiram igualar o marcador.

Na segunda etapa, o cenário se repetiu. O Botafogo voltou do vestiário pressionando, mas pecou nas finalizações e parou no goleiro João Paulo, que fez ao menos três boas defesas.

Mas no futebol, como todos sabem, quem não faz, leva. E foi isso que aconteceu novamente no segundo tempo. Aos 77 minutos, Kanu foi enganado pelo quique da bola, que ficou com Marcos Leonardo. O camisa 9, então, correu com a bola e, de frente para o gol, não desperdiçou, deixando o placar em 2 a 0.

Após o gol, o Fogão foi para o tudo ou nada. A pressão aumentou, mas João Paulo parou a reação dos cariocas, com mais duas grandes defesas. A partida pode não ter sido tão fácil como o placar mostra, mas o Peixe ficou com a vitória para somar mais três pontos, enquanto espera a estreia de Lisca, novo treinador da equipe.