Santos 1 x 0 Corinthians: gol, invasão de torcedores e agressão a Cássio

Mesmo com a derrota, Corinthians avança na Copa do Brasil

O Corinthians está classificado na Copa do Brasil. Depois de golear o Santos por 4 a 0 em Itaquera, o time de Vítor Pereira foi derrotado por 1 a 0 na Vila Belmiro nesta quarta-feira (13), mas com o placar agregado de 4 a 1 avançou para as quartas de final do torneio mata-mata.



O único gol do clássico desta noite foi marcado por Marcos Leonardo, em cobrança de pênalti aos 21 minutos do segundo tempo. Veja abaixo:

🆚 [Santos] 1 x 0 Corinthians

⚽️ Marcos Leonardo (P)

🏆 Copa do Brasil

🎥 @sportv pic.twitter.com/t1UEwNH4Ac — Gols pelo Brasil (@golspelobrasil_) July 14, 2022

O jogo, contudo, foi marcado por episódios lamentáveis. Faltando cerca de dez minutos para o término da partida, torcedores do Santos atiraram sinalizadores no gramado, quase acertando o goleiro Cássio. O arqueiro chegou a aplaudir ironicamente os torcedores rivais pela atitude. O juiz Jean Pierre Gonçalves Lima interrompeu a partida por alguns minutos.



Ao apito final do árbitro, mais cenas lamentáveis ocorreram na Vila Belmiro. Torcedores santistas invadiram o gramado, e um deles agrediu o goleiro Cássio. Esse torcedor entrou no campo, passou pela segurança e desferiu um chute no goleiro do Corinthians.

Absurdo o que aconteceu na Vila Belmiro ao fim do jogo. Torcedores invadiram o campo, tentaram agredir Cássio, bombas foram lançadas no gramado, segurança tiveram de agir e jogadores corintianos tiveram de correr para o vestiário, no momento que também responderam a provocações👇 pic.twitter.com/G7LsOQJGAB — Tiago Salazar (@TiagoSalazar) July 14, 2022

Posteriormente, outros santistas também invadiram o gramado da Vila Belmiro. Nesse momento, os jogadores do Corinthians foram rapidamente para o vestiário. Os seguranças e policiais militares tiveram muito trabalho para conter o comportamento dos torcedores.

Classificado para as quartas de final, o Corinthians conhecerá seu próximo adversário na Copa do Brasil por meio de sorteio.