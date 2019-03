Sancho bate Vinicius Jr. e vence o NxGn, prêmio para o melhor talento jovem do planeta

Honraria é oferecida a jogadores com até 20 anos e reconhece talentos promissores ao redor do mundo. Rodrygo está no Top 5

Jadon Sancho, do , levou a melhor sobre Vinicius Jr. e conquistou o Prêmio NxGn 2019 , oferecido anualmente ao melhor jogador jovem da temporada.

Com apenas 18 anos, o atacante inglês tem sido um dos destaques da temporada do time alemão, o que lhe rendeu convocações recentes para a seleção da .

A premiação reconhece o melhor jogador nascido a partir de 1 de janeiro de 2000 em uma lista com 50 nomes . A decisão é feita com os votos de 42 editores e jornalistas da Goal ao redor do mundo e, com o feito, Sancho sucede Justin Kluivert, da , e Gianluigi Donnarumma, do , que levaram a melhor em 2018 e 2017, respectivamente.

Vinicius Jr. estava entre os cotados a receber a honraria, principalmente após ser chamado por Tite para a e se tornar sensação no , mas a lesão no tornozelo encerrou sua temporada de maneira precoce.

Ainda assim, o brasileiro demonstra ter um futuro promissor, graças às jogadas de efeito e as diversas chances criadas no time espanhol. Não à toa, os Merengues desembolsaram 45 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões) e o compraram do quando ele ainda tinha 16 anos.

O pódio foi completado por outro inglês, o meia Callum Hudson-Odoi, do . Suas atuações pelos Blues na atraíram as atenções de equipes do futebol europeu e ele se tornou o mais recente contratado do de Munique, que investiu 35 milhões de libras (em torno de R$ 174 milhões).

Phil Foden vem logo em seguida, representando o terceiro dos quatro primeiros colocados que conquistaram pela Ingalterra o de 2017.

Os ingleses, aliás, possuem uma "geração dourada" chegando com força. Ao todo, são sete jogadores na lista do NxGn : Morgan Gibbs-White (10º), Ryan Sessegnon (11º), Rhian Brewster (31º) e Emile Smith Rowe (32º) completam a relação com os já citados anteriormente.



(Foto: Goal)

O futuro também é promissor para os brasileiros. Rodrygo, jogador do e adquirido pelo Real Madrid em 2018, ficou em quinto lugar, apenas três posições abaixo de Vinicius Jr..

O sexto lugar ficou com Alphonso Davies, o "diamante bruto" que o Bayern de Munique de Niko Kovac conseguiu trazer do em janeiro por 17 milhões de libras (por volta de R$ 84 milhões).

Sandro Tonali, do Brescia, ficou em sétimo e, apesar de defender um clube de menor expressão na , já foi apelidado de "novo Pirlo". Ele é observado por outros times grandes do país.

Logo após o argentino vem Diego Lainez, apelidado de "Messi mexicano". O meia trocou o América, de seu país natal, pelo . Moise Kean, que estreou pela seleção da Itália em novembro do ano passado, ocupa o nono lugar e já pede passagem na .

O defensor mais bem colocado na avaliação final foi Ethan Ampadu, do Chelsea. Reconhecido por sua versatilidade, uma vez que pode atuar tanto na zaga quanto no meio de campo, é cotado como um atleta para os próximos anos na equipe nacional do .

Outro brasileiro que também foi lembrado pelo NxGn é Gabriel Brazão. O goleiro mais bem colocado na análise se transferiu recentemente do para o , mas tem seu nome ligado à .

Nosso vencedor, no entanto, é Sancho. Com apenas 18 anos, ele já tem um caminho trilhado com destino ao sucesso.