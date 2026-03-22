Sampdoria x Avellino 2 x 1: o placar

Sampdoria x Avellino 2 x 1 (primeiro tempo 0 x 0)





Gols: 26' do segundo tempo Brunori (S), 34' do segundo tempo Palma (S), 37' do segundo tempo Biasci (A).





Assistências: 34' do segundo tempo Pierini (S), 37' do segundo tempo Sala (A).





SAMPDORIA (4-2-3-1): Martinelli; Di Pardo, Palma, Viti, Giordano; Conti (37' do segundo tempo Henderson), Ricci; Begic (28' do segundo tempo Barak), Pafundi (1' do segundo tempo Cherubini), Pierini; Brunori (28' do segundo tempo Coda). Técnico: Lombardo.





AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Izzo, Sala; Besaggio (31' do segundo tempo D'Andrea), Palmiero (31' do segundo tempo Le Borgne), Sounas; Palumbo (31' do segundo tempo Tutino); Russo, Pandolfi (1' do segundo tempo Biasci). Técnico: Ballardini.





Árbitro: Chiffi, da seção de Pádua





Cartões amarelos: 25' 1º tempo Pandolfi (A), 31' 1º tempo Brunori (S), 41' 1º tempo Palmiero (A), 44' 1º tempo Pafundi (S), 18' do segundo tempo Sounas (A), 44' do segundo tempo Russo (A), 47' do segundo tempo Giordano (S).



