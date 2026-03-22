Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Sampdoria fans Avellino fansGetty Images

Traduzido por

Sampdoria x Avellino 2 x 1: o placar

Primeiro tempo tenso e marcado pelo medo; no segundo tempo, a Samp se soltou e chegou ao 2 a 0. No final, Biasci diminuiu a diferença, mas os blucerchiati conquistaram três pontos de ouro

Sampdoria x Avellino 2 x 1 (primeiro tempo 0 x 0)


Gols: 26' do segundo tempo Brunori (S), 34' do segundo tempo Palma (S), 37' do segundo tempo Biasci (A).


Assistências: 34' do segundo tempo Pierini (S), 37' do segundo tempo Sala (A).

Serie B
Palermo crest
Palermo
PAL
Avellino crest
Avellino
AVE
Serie B
Sampdoria crest
Sampdoria
SAM
Empoli crest
Empoli
EMP


SAMPDORIA (4-2-3-1): Martinelli; Di Pardo, Palma, Viti, Giordano; Conti (37' do segundo tempo Henderson), Ricci; Begic (28' do segundo tempo Barak), Pafundi (1' do segundo tempo Cherubini), Pierini; Brunori (28' do segundo tempo Coda). Técnico: Lombardo.


AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Izzo, Sala; Besaggio (31' do segundo tempo D'Andrea), Palmiero (31' do segundo tempo Le Borgne), Sounas; Palumbo (31' do segundo tempo Tutino); Russo, Pandolfi (1' do segundo tempo Biasci). Técnico: Ballardini.


Árbitro: Chiffi, da seção de Pádua


Cartões amarelos: 25' 1º tempo Pandolfi (A), 31' 1º tempo Brunori (S), 41' 1º tempo Palmiero (A), 44' 1º tempo Pafundi (S), 18' do segundo tempo Sounas (A), 44' do segundo tempo Russo (A), 47' do segundo tempo Giordano (S).


Publicidade