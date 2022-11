Sampaoli mira a contratação de Gerson, do Olympique de Marseille

Pai e empresário do meio-campista está ciente do desejo do técnico argentino, mas negociação é complexa

O futuro de Gerson pode ser longe do Olympique de Marseille. Quase um ano e meio depois de chegar no clube, o meio-campista passa por um momento de instabilidade, com relação abalada junto ao técnico Igor Tudoor e poucas oportunidades dentro de campo. De olho neste cenário, Sampaoli deseja contar com o brasileiro no Sevilla.







Segundo soube a GOAL, o treinador argentino, responsável por levar Gerson ao Marseille, quer a contratação do jogador na próxima janela de transferências. Marcão, pai e um dos empresários do volante já está ciente e é quem conduz a situação.







A negociação é encarada como complexa, uma vez que o Marseille investiu pesado para tirar Gerson do Flamengo. Por outro lado, Sampaoli não costuma desistir fácil de seus alvos e tem muito claro o objetivo de contar com o brasileiro em seu elenco. A notícia foi trazida primeiramente pelo jornal “Mundo Deportivo” e confirmada pela GOAL.







Aos 25 anos, Gerson vivia a expectativa de brigar por uma vaga na seleção do técnico Tite para a Copa do Mundo do Qatar. O volante, no entanto, entende que as opções do atual treinador do Marseille, Igor Tuddor, dificultou suas chances. Ele está na pré-lista dos 55, mas dificilmente estará entre os 26 na próxima segunda-feira (07).







Aos 25 anos de idade, Gerson foi revelado pelo Fluminense, passou por Roma, Fiorentina e Flamengo, onde se destacou como um dos melhores meio-campistas do Brasil antes de chegar ao Olympique de Marseille.