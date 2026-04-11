Salah (33) e Ngumoha (17) conduzem o Liverpool à vitória em Anfield

O Liverpool finalmente voltou a saber o que é vencer. Após três derrotas consecutivas, a equipe de Arne Slot venceu o Fulham por 2 a 0 na noite de sábado. Rio Ngumoha e Mohamed Salah marcaram os gols.
No Liverpool, dois holandeses começaram como titulares. Virgil van Dijk na zaga central e Cody Gakpo no ataque. Ryan Gravenberch ficou no banco. Salah também começou a partida, depois de ter ficado no banco durante os noventa minutos na quarta-feira à noite contra o Paris Saint-Germain (derrota por 0 a 2).
Na fase inicial, ambas as equipes tiveram algumas oportunidades, embora o Liverpool fosse claramente a melhor equipe. A primeira grande chance, porém, foi para Harry Wilson, do Fulham, que mandou a bola por cima do gol de Giorgi Mamardashvili.
Poucos minutos depois, os Reds abriram o placar com Ngumoha. O jovem talento de apenas 17 anos avançou pela esquerda e chutou com efeito, mandando a bola no fundo da rede. Com isso, ele se tornou o mais jovem artilheiro do Liverpool em uma partida da Premier League disputada em Anfield.
Logo em seguida, o time da casa ampliou a vantagem para 2 a 0. Uma bola na área foi dominada por Gakpo, que serviu para Salah. O egípcio não hesitou e, sem controlar a bola, chutou no canto oposto.
No segundo tempo, o Liverpool teve grandes chances de marcar o terceiro gol por meio de Gakpo, que não conseguiu controlar um belo cruzamento de Jeremie Frimpong, e de Alexis Mac Allister, mas o gol não saiu.
Com a vitória, o Liverpool consolida a quinta colocação. O Chelsea tem quatro pontos a menos, mas também jogou uma partida a menos. O clube entra em campo no domingo contra o Manchester City.