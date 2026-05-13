Saibari, Godts e Veerman disputam o título de Jogador do Ano com dois candidatos surpresa

Tjaronn Chery (NEC Nijmegen), Mika Godts (Ajax), Ismael Saibari (PSV), Jacob Trenskow (sc Heerenveen) e Joey Veerman (PSV) estão entre os cinco indicados ao prêmio de Jogador do Ano da Eredivisie da VriendenLoterij.

A informação foi divulgada na quarta-feira pela organização da principal competição de futebol profissional masculino da Holanda.

O vencedor será anunciado na segunda-feira, 25 de maio, durante o Eredivisie Awards. A cerimônia de premiação será transmitida ao vivo pela ESPN a partir das 20h30.

Além de Saibari, Godts e Veerman, dois outsiders absolutos também foram indicados. Chery, de 37 anos, marcou 10 gols e deu 6 assistências em 32 partidas do campeonato. O NEC está vivendo uma temporada histórica.

Não se fala muito sobre Trenskow, de 25 anos, mas suas estatísticas são excelentes. Em 32 partidas do campeonato, o dinamarquês marcou 12 gols e deu 5 assistências pelo Heerenveen.

O PSV, atual campeão nacional, apresenta dois indicados de excelente desempenho: Veerman (27) e Saibari (25). A dupla parece estar também em suas últimas semanas no Philips Stadion.

Se Godts, de 20 anos, jogará no Ajax na próxima temporada, ainda é uma incógnita. Seus 17 gols e 12 assistências na Eredivisie certamente não passarão despercebidos pelos principais clubes europeus.