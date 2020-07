Barcelona x Napoli pela Liga dos Campeões pode ser transferido para Portugal

Uefa segue acompanhando a evolução da pandemia na Catalunha e pode mudar o local do jogo entre culés e napolitanos

O jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre e pode não ser disputado no Camp Nou. O duelo marcado para o dia 8 de agosto, sábado, poderá ser disputado em , local onde a reta final da competição será disputado.

A rádio RAC1, da Catalunha, confirmou que a Uefa está acompanhando de perto a evolução da pandemia da Covid-19 na , em especial na região de Barcelona. A decisão será tomada pela entidade europeia em conjunto com as autoridades de saúde locais.

Esta possível mudança de local do duelo decisivo para catalães e napolitanos ainda não foi informada ao Barça, que está confiante que jogará no Camp Nou. As autoridades locais também estão confiantes de que o jogo poderá ser disputado na Catalunha.

A região sofre com a chamada "segunda onda" de contágio da Covid-19, após o relaxamento das medidas de isolamento social. Ao todo, a Catalunha registra mais de 76 mil casos, com cerca de 5.670 mortes por complicações causadas pelo coronavírus.

A partir das quartas de final, todos os jogos da Liga dos Campeões serão disputados em Lisboa, em Portugal. O país combateu com eficiência a Covid-19 e foi escolhido para receber a edição histórica da competição.