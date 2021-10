O argentino de 18 anos chamou a atenção do técnico Massimiliano Allegri pelo bom futebol apresentado em preto e branco

Agora que não tem mais Cristiano Ronaldo em suas filas, a Juventus começou a busca por grandes artilheiros para garantir um futuro com muitos gols.

Federico Chiesa já mostrou que tem o que é preciso para decidir grandes jogos. Paulo Dybala, em que pese a irregularidade, está prestes a assinar um novo contrato com o clube italiano.

Já Álvaro Morata dificilmente será o titular do ataque em um futuro próximo, sendo que a esperança é de ver Moise Kean chamar para si a responsabilidade de marcar gols na Juventus.

Kean é oriundo das categorias de base da Juventus, apesar da rápida passagem pelo Everton, da Inglaterra. E enquanto busca as cifras que tinha antes da pandemia de Covid-19, a Juve se vê obrigada a, mais uma vez, olhar para a sua categoria de base em busca de um atacante para o futuro a médio prazo.

Talvez esta situação explique toda a vontade dos bianconeri em assinar um novo contrato com Matias Soule, jovem argentino de 18 anos que garantiu sua permanência na Juventus até 2026.

Soule se estabeleceu como estrela das categorias de base juventinas e está muito perto de conseguir um lugar no time principal – no último mês de setembro, inclusive esteve no banco de reservas contra o Napoli.

Ele já deixou sua marca na Série C italiana, representando o time sub-23 da Juve, assim como balançou as redes do Chelsea em duelo válido pela UEFA Youth League.

Mas o que faz ele se destacar tanto em relação aos outros?

Soule chegou na Juventus apenas no início de 2020, tendo a maior parte de sua formação futebolística na base do Vélez Sarsfield, da Argentina.

O Vélez até tinha a esperança de colocá-lo em sua equipe principal, mas houve um desacordo entre as partes e o atacante acabou deixando o clube argentino como agente livre. Atenta ao mercado, a Juventus contratou o garoto e testemunhou um impacto rápido de suas ações na base.

Foram cinco gols e cinco assistências em 27 jogos. Isso sem contar o encanto que suas boas exibições causaram. Comparado constantemente a Di María, seu conterrâneo, pela habilidade com a bola nos pés, Soule parece ter um jogo mais direto do que o meia-atacante do PSG. E tem habilidade tanto com a perna direita quanto com a esquerda.

Apesar das comparações com Di María, Soule tem Dybala como espelho. Embora possa atuar como clássico camisa 10, esperamos vê-lo como ponta em seu início.

O jovem argentino já chamou a atenção do técnico Massimiliano Allegri durante a pré-temporada. Os mais próximos ao jogador dizem que Souri é um grande apaixonado por futebol, demonstrando ter a dedicação necessária para se estabelecer entre os grandes.

“Este é apenas o começo, e eu vou dar o meu máximo para atingir meus objetivos”, disse depois de assinar seu contrato de cinco anos com a Juve. “Também agradeço ao clube, que me apoia incondicionalmente”.

As oportunidades no time principal não devem demorar a aparecer. Evidente que Soule não é um substituto para Cristiano Ronaldo, mas não duvide de que ele tem potencial para se estabelecer como alguém importante para a Juventus.