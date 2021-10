Mathys Tel: a próxima revelação do Rennes e 'sucessor de Henry'

O atacante de 16 anos já tem quatro jogos nos profissionais e vem impressionando no futebol francês

Ajax, Borussia Dortmund, Barcelona, Chelsea... - pergunte aos fãs do futebol europeu para citarem as melhores categorias de base do planeta e você acabará ouvindo sempre os mesmos nomes.

Existem outros, é claro, cheios de jovens promessas e estrelas do futuro.

Um dos clubes que podem não estar na ponta da língua, porém, é o Rennes.

Mas nos últimos anos, a equipe francesa vem tendo um excelente desenvolvimento de jovens, tanto em suas categorias jovens, quanto na transição para os profissionais.

As duas grandes histórias dos últimos anos estão hoje nos dois lados do "El Clásico", em Ousmane Dembelé e Eduardo Camavinga.

Mas eles não devem ser os últimos jogadores a surgirem no Roazhon Park com potencial de se transformarem nos melhores do planeta.

Jeremy Doku e Kamaldeen Sulemana são dois pontas, por exemplo, que já vem sendo especulados em clubes da Premier League, e ambos vem recebendo minutos com a equipe comandada por Bruno Genésio.

Entre todas as promessas do Rennes, porém, o mais talentoso talvez seja Mathys Tel.

Tel já quebrou um dos recordes de Camavinga, se tornando o jogador mais jovem a vestir a camisa do Rennes em sua estreia, contra o Brest, em agosto de 2021, com apenas 16 anos e 110 dias.

Isso o transformou no 11º atleta mais jovem a estrear na Ligue 1. Três dias depois, recebeu seu primeiro contrato profissional.

"É um grande momento pra mim, o meu primeiro contrato," disse o jovem atacante. "A parte mais difícil ainda está para vir. Muito vem acontecendo nos últimos dias. Eu preciso usar isso para o bem. Vou continuar trabalhando. O objetivo é chegar o mais longe possível."

Tel já fez mais três jogos desde então, continuando a mostrar talento e perseverança em sua jovem carreira.

Tendo passado algum período de tempo nas seleções de base, Tel passou por vários clubes em sua infância antes de chegar ao Montrouge, um clube dos subúbrios de Paris famoso por suas categorias de base, em outubro de 2019.

Mesmo tendo 14 anos na época, foi integrado ao sub-17.

"Quando eu o conheci, meu time estava em segundo no campeonato e eu não tinha nenhuma necessidade em sua posição," conta Thomas Berlette, seu técnico no Montrouge. "Ele respondeu: 'não é um problema, vou trabalhar para mostrar que posso jogar'"

Nos rennais sont en feu en sélection ! Mathys Tel également à nouveau buteur avec l'EDF U18🇫🇷 face à l'Espagne. pic.twitter.com/zCHKgCMEw1 — Yoann (@YoannSRFC) September 5, 2021

"Na semana seguinte, todos estavam duvidando dele, ele era mais jovem, mas ele não ligou. Queria evoluir e jogar. No final das contas, virou um dos mais queridos do grupo."

Tel se provou um estudante modelo, nunca faltando um treino ou chegando atrasado mesmo vivendo a 30 km do CT, na zona oeste de Paris.

Assim, atraiu interesse e chegou ao Rennes em 2020/21. A expectativa do clube é que eles estariam contratando um zagueiro... até o jovem subir ao ataque e marcar contra o seu time sub-17 naquela temporada.

Por mais que Tel tenha sempre tido um espírito ofensivo, jogava a pouco tempo na defesa e precisou de uma intervenção de Berlette para mudar sua carreira para sempre.

"Com minha comissão técnica, nós observamos sua velocidade e drible e vimos que era um absurdo não aproveitar isso, então utilizamos ele pelos lado," explica Berlette, atual assistente técnico do Reims.

Ainda não existe um consenso sobre a posição de Tel, já que o jovem já foi utilizado como volante, meio-campista, ponta e até segundo atacante.

"Ele não vai mais jogar na defesa," explica um dos parentes de Tel à Goal. "Por outro lado, pode atuar em qualquer parte do ataque."

O debate está aquecido dentro do futebol europeu também, com um olheiro contando para a Goal: "Achei que ele iria ser bom no meio de campo, capaz de colocar velocidade e técnica no jogo. Mas mesmo no ataque, consegue se movimentar bem e criar oportunidades."

"Acho que será um jogador de altíssimo nível, mas não sei em qual posição."

Por enquanto, Tel está brilhando como segundo atacante, tendo marcado cinco gols em quatro jogos pela França sub-18 e ganhando a prêmio de jogador do torneio neste último mês de setembro, na Lafarge Foot Avenir. Gavi, por exemplo, uma das jovens estrelas do futebol espanhol, estava naquele torneio.

De volta ao Rennes, passou a sua primeira temporada nos profissionais trabalhando em seu domínio e em atributos técnicos para igualá-los com a parte física e mental, muito desenvolvidas.

Estreou na Uefa Youth League com 15 anos, contra a Inter de Milão, e vem impressionando Genésio, que novamente o relacionou para o time profissional.

Comparado a Thierry Henry, talvez ainda esteja muito cru. O que está claro, porém, é que a linha de produção do Rennes está longe de parar.