8 motivos para você gostar do Honda e até torcer por ele no Botafogo

Carisma não faltou no anúncio de Honda no Botafogo e a Goal separou alguns motivos para todos gostarem dele

O japonês Keisuke Honda - ou 本田圭佑 - foi anunciado como reforço do Botafogo para temporada de 2020. Aos 33 anos, o meia esbanjou simpatia ao ser apresentado nas redes sociais do clube.

A Goal selecionou oito motivos para fazer até quem não torce pro gostar dele:

1. Ele é um dos principais jogadores do

Honda é um dos principais jogadores não só da seleção japonesa, mas do Japão. Com um currículo que inclui e , ele é o jogador mais conhecido do país e um dos maiores da história do futebol japonês.

2. Jogou três edições de

O currículo de Honda conta com três Copas do Mundo. Ele disputou as ediçòes de 2010, 2014 e 2018, além da Copa do Mundo sub-20 de 2005.

Pela seleção, ele jogou ainda , , e Eliminatórias.

3. Está em uma lista seleta que tem Messi e Cristiano Ronaldo

Ele faz parte de um seleto grupo de 37 jogadores -dos quais apenas sete ainda estão em atividade - que marcaram gols em três Copas do Mundo diferentes. A lista tem ainda Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé e Ronaldo Fenômeno.

4. “Beckham Japonês”

O New York Times chegou a apelidar Honda de "Beckham Japonês", em alusão ao estilo fashonista e da bola parada mortal que tinha no início da carreira, parecidos com o jogador inglês.

5. Filantropia

Dono de diversas escolinhas de futebol pelo mundo - que acolhem mais de 4.000 crianças em 70 lugares. Embaixador cultural no Camboja. Treinador voluntário. Dono de times. Idealizador de um fundo de investimentos junto com Will Smith. Dono de uma empresa que ajuda pessoas com dificuldade econômicas, mentais e físicas. Com tudo isso, Honda é considerado uma grande personalidade japonesa até mesmo por quem não o acompanha dentro das quatro linhas.

6. Simpatia

Oi, gente do , muito prazer!

É Keisuke Honda. Estou feliz vendo vocês no Brasil, jogando em .

Queria vocês me conhecer melhor, vou me apresentar aqui. — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) February 1, 2020

As redes sociais do jogador japonês mostram muito a simpatia dele. Honda fez questão de se apresentar aos brasileiros, contando sobre tudo o que faz fora de campo.

7. Esforço para falar português

Tanto em um vídeo feito para a torcida botafoguense, quanto nos tweets que fez recentemente, o japonês está se esforçando para falar português e está se saindo muito bem.

8. Anúncio em forma de game

O anúncio de sua contratação feito pelo Botafogo com um vídeo fazendo referência ao game de Pokémon, franquia de jogos japonesa, no Game Boy, um dos mais populares consoles portáteis da história.