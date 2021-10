Maarten Vandevoordt: o goleiro belga que quebra recordes e quer seguir os passos de Neuer

O jovem de 19 anos está impressionando no Genk, dois anos depois de se tornar o mais jovem goleiro titular na Champions League

A noite de 10 de dezembro de 2019 era para ser uma celebração para Maarten Vandevoordt, sua família e aqueles que o viram subir para o time principal do Genk.

Com os dois goleiros do profissional do clube ausentes por lesão, Vandevoordt foi convocado para o time titular para enfrentar o Napoli, tornando-se o goleiro mais jovem a disputar a Liga dos Campeões.

Com 17 anos e 287 dias, porém, a falta de experiência de Vandevoordt logo transformou o que deveria ser uma noite de sonho em pesadelo.

Depois de apenas 125 segundos em Nápoles, o adolescente estava tirando a bola do fundo da rede e era inteiramente culpado por ela estar ali.

Famoso por sua habilidade com a bola nos pés ao longo de seu tempo na base do Genk, Vandevoordt tentou um drible de dentro de sua própria área, mas foi desarmado quando Arkadiusz Milik marcou com o gol vazio.

As coisas não melhoraram a partir daí, com o Napoli vencendo por 4 a 0, e Milik completando seu hat-trick antes do intervalo, depois de Vandevoordt ter concedido um pênalti.

Dada a natureza recorde de sua aparência, o erro de Vandevoordt chegou às manchetes em todo o mundo, e tal erro teria quebrado vários jogadores de sua idade.

No entanto, os sinais para Vandevoordt são que a sua exibição no sul da Itália foi, em vez disso, uma experiência, com o belga surgindo como um dos jovens goleiros mais promissores do futebol mundial.

"Eu superei esse erro rapidamente. Acho que saí de toda essa história mentalmente mais forte", disse Vandevoordt, que foi o único goleiro nomeado na lista NXGN 2021 dos 50 melhores jovens jogadores do mundo em março, ao HLN três meses depois de sua exibição contra o Napoli.

"Agora sei o que fazer melhor e de forma diferente. Nunca mais correrei esse risco. Se pudesse voltar no tempo, chutaria a bola para longe imediatamente."

"Todo mundo comete erros. Infelizmente, os erros dos goleiros são sempre ampliados."

Felizmente para Vandevoordt, esses erros são agora muito menores e mais espaçados, com o adolescente bem estabelecido como o verdadeiro goleiro titular do Genk.

Dado o clube em que joga, bem como a sua estatura alta comparações foram feitas com Thibaut Courtois, com os fãs da Bélgica esperançosos de que Vandevoordt provará ser um verdadeiro sucessor da estrela do Real Madrid ao longo prazo

No entanto, o seu estilo como goleiro assemelha-se mais ao dos modernos da posição, com o próprio Vandevoordt citando Manuel Neuer como seu ídolo.

Talvez esse estilo não deva ser surpreendente, já que Vandevoordt não foi trazido originalmente para Genk para ficar apenas em baixo da trave.

Apesar de ter crescido na mesma rua que o ex-atacante do Liverpool, Simon Mignolet, em Sint-Truiden, foi a técnica de Vandevoordt jogando com os pés que primeiro alertou os olheiros do Genk em seu clube local, o Brustem VV.

Ele foi inscrito na base do Genk aos nove anos, mas ainda demoraria cinco anos para tomar a decisão de se tornar um verdadeiro goleiro.

Os métodos de treinamento do Genk são para que cada jogador tem sua vez de marcar, com os treinadores dos juniores do clube mais interessados ​​em melhorar as habilidades com bola de um jovem nos primeiros anos no clube, por isso, Vandevoordt passou mais tempo jogando fora do gol durante seus primeiros anos.

"De vez em quando, eu podia jogar no gol e isso acabou sendo um sucesso", disse ele ao Nieuwsblad. “Me convém como uma luva que os goleiros nos treinamentos de Genk tenham que jogar muito futebol. Nos treinos, mas também durante as partidas."

"Isso também ensina a ler melhor o jogo e a ter conforto com a bola. Claro, tenho que prestar mais atenção agora, pois cada erro é contabilizado com muito mais peso. Mas esta é a minha forma de goleiro."

Quando Vandevoordt finalmente teve a chance de jogar partidas inteiras como goleiro, ele ainda podia ser visto a quase 40 metros de distância de seu gol às vezes, enquanto fazia o melhor para oferecer uma opção de passe para seus companheiros de equipe.

Aos 15 anos, ele estava treinando com o time principal e regularmente era visto ficando até tarde treinando faltas e pênaltis - acertando-os, ao invés de salvá-los.

O excesso de confiança na estreia na Europa League não deveria, portanto, ter sido uma surpresa, uma vez que os últimos dois anos foram canalizados para evitar mais erros catastróficos.

Na verdade, Vandevoordt deveria assumir a vaga como titular nos meses que se seguiram à sua infame noite em Nápoles, mas uma lesão no cotovelo sofrida em fevereiro de 2020 o fez perder o restante da campanha, e por isso, ele teve que esperar 12 meses antes de finalmente se tornar titular.

Ele comemorou salvando dois pênaltis na liga e vencendo a Copa da Bélgica antes do final da campanha de 2020/21, com sua boa forma nos últimos seis meses, tendo visto o adolescente se tornar o titular indiscutível do sub-21 da Bélgica.

Liverpool, Real Madrid, Milan e Roma são apenas alguns dos clubes que supostamente também monitoram o Vandevoordt e, embora seu contrato com Genk ainda tenha 20 meses pela frente, uma mudança para uma das "Cinco Grandes" ligas da Europa parece inevitável em algum momento.

Isso se deve principalmente à habilidade de Vandevoordt como o goleiro ideal do século 21.

Mas a determinação mental que ele tem mostrado desde dezembro de 2019 é, talvez, o que mais se destaca em comparação com seus adversários.