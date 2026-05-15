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Belgian Golden Shoe Awards 2025 MIDDELKERKE, BELGIUM - FEBRUARY 04 : Vormer Ruud and partner America Roos during the annual Golden Shoe award show at the Silt Venue . The Belgian Golden Shoe (Dutch: Gouden Schoen, French: Soulier d Or) is an award given in Belgium at the beginning of each civil year to the best footballer of the Belgian First Division A for the past year. The trophy is sponsored by the Belgian newspaper Het Laatste Nieuws. pictured on February 4, 2025 in Middelkerke, Belgium, 04 02 2025 Middelkerke Belgium Copyright: xPeterxDexVoechtxImago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Ruud Vormer (38) consegue seu primeiro cargo como técnico principal

Mercado da bola
Royal Knokke FC
R. Vormer

Ruud Vormer conseguiu seu primeiro cargo como técnico principal. O ex-meio-campista de 38 anos vai trabalhar nas próximas duas temporadas no Royal Knokke FC, da Bélgica, que disputa a terceira divisão do país.

Vormer já atuava no clube da Flandres Ocidental desde o verão passado. O ex-meia comandava o time Sub-17 e impressionou a diretoria do clube com sua maneira de trabalhar e seu entusiasmo. Isso lhe rendeu agora uma promoção para o time principal.

O Royal Knokke terminou a última temporada em segundo lugar na Primeira Nacional, a divisão amadora mais alta da Bélgica. Com isso, a equipe teve uma temporada forte sob o comando do técnico Bert Dhont, que já deixou o clube. Vormer foi designado como seu sucessor.

O diretor técnico Kristof Arys tem grandes expectativas em relação ao holandês. “O espírito futebolístico de Ruud voltou a aflorar e ele se encaixa perfeitamente no perfil que procurávamos”, disse Arys durante a apresentação do novo treinador.

Segundo Arys, o Knokke buscava conscientemente um técnico jovem e enérgico, capaz de trabalhar bem com jogadores talentosos. “Queríamos, em primeiro lugar, um técnico jovem e disponível, capaz de aprimorar nossos jovens jogadores. Ruud provou, com a nossa equipe sub-17, que é a pessoa certa para isso.”

Embora Vormer ainda esteja no início de sua carreira como treinador, ele construiu um grande nome na Bélgica. O ex-meio-campista do Feyenoord, entre outros clubes, jogou dez anos no país e se tornou um dos rostos do Club Brugge. No clube belga de ponta, ele conquistou vários prêmios e foi eleito o Jogador do Ano em 2017.

Após sua passagem de sucesso pelo Club Brugge, Vormer encerrou sua carreira como jogador no Zulte Waregem. Em 2024, ele decidiu encerrar sua carreira como jogador profissional. Pouco tempo depois, deu os primeiros passos como técnico.

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