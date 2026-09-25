Karl-Heinz Rummenigge, membro do conselho supervisor do Bayern de Munique, reforçou o desejo de seu clube em manter o atacante inglês Harry Kane, apontando que o irmão e o pai do jogador negociam atualmente com Jan-Christian Dreesen, diretor-executivo do clube bávaro, a respeito de seu futuro.

Rummenigge afirmou nesta sexta-feira, em declarações ao jornal alemão "Abendzeitung": "O irmão de Harry e o pai dele negociam atualmente com Jan-Christian Dreesen. Estou otimista de que chegarão a uma boa solução".

E prosseguiu: "No passado, eu diria que os jogadores com mais de 30 anos deveriam, em geral, receber contratos de apenas um ano. Mas há exceções quando você está convencido de um determinado jogador. E nós estamos convencidos de Harry. Não podemos esquecer que ele sofreu apenas uma lesão em 3 anos".

Leia também

Huijsen sobre o clássico: se os erros fossem a favor do Real Madrid, teria dado uma enorme polêmica

Por causa da namorada: Icardi recebe punição até 2099!

Rummenigge elogiou a temporada apresentada por Kane, considerando que ele merece vencer a Bola de Ouro neste ano: "No total, Harry marcou 73 gols pelo Bayern e pela Inglaterra na última temporada, e apenas Lionel Messi obteve um número melhor em um único ano ao longo deste século".

E acrescentou: "Esse é o parâmetro. E, com frequência, são os atacantes que vencem esse prêmio. Perguntei também à inteligência artificial sobre o assunto, e a resposta foi que Harry tem 68% de chance de vencer. Vamos torcer para que as coisas sigam por esse caminho".

E completou o ex-astro da Alemanha: "Já faz muito tempo desde que um jogador do Bayern de Munique venceu a Bola de Ouro. Já se passaram mais de 4 décadas desde as minhas conquistas do prêmio em 1980 e 1981. Por isso, alcançar esse feito teria uma importância especial hoje, não apenas para o jogador, mas para todo o Bayern de Munique".

"Mbappé e Yamal"

Rummenigge prosseguiu: "Harry representa um grande exemplo para a equipe, especialmente para os jogadores mais jovens. Ele tem esse histórico impressionante de gols marcados, algo excepcional. Além disso, ele passa a bola para a direita e para a esquerda como se estivesse traçada a régua, com precisão absoluta. Ele evoluiu ainda mais como jogador de futebol, e Harry também é uma pessoa especial. A torcida tem uma sensibilidade apurada em relação às pessoas, e não é por acaso que gostam de Harry".

E sobre a disputa entre Kylian Mbappé e Lamine Yamal pela Bola de Ouro, cuja entrega está marcada para o próximo dia 26 de outubro, disse: "Eles são, sem dúvida, dois jogadores excelentes. Mas acredito, com certeza, que a personalidade mais introspectiva de Harry é mais atraente. E isso também reflete o caráter dele, porque Harry deixa que seus gols, seu desempenho e seus títulos falem por ele, o que, felizmente, ele vem fazendo há dois anos".

E concluiu: "O critério mais importante para vencer a Bola de Ouro é o desempenho individual, e nesse aspecto Harry se sobressai".



