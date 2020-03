Botafogo, Corinthians e mais: times oferecem até estádio em crise do coronavírus

Em meio à suspensão dos jogos de futebol por causa da pandemia causada pelo Covid-19, clubes brasileiro demonstram solidariedade

A pandemia do novo coronavírus paralisou campeonatos e a atividade dos principais clubes do país, mas isso não quer dizer que emblemas gigantes do futebol brasileiros estejam parados.

, , e , por exemplo, foram às redes sociais para disponibilizarem suas instalações para auxiliar, dentro do que for necessário, as autoridades no combate ao Covid-19.

O São Paulo disponibilizou as instalações do Morumbi, o estádio Cícero Pompeu de Toledo.

Nota oficial: São Paulo FC disponibiliza estrutura na luta contra o coronavírus



Saiba mais: https://t.co/uBh1QxBHhs pic.twitter.com/sDt13wcTID — São Paulo FC (de 🏠) (@SaoPauloFC) March 19, 2020

Ainda na capital paulista, o Corinthians disponibilizou o seu estádio, além de CT e do Parque São Jorge.

Fiéis a nossa tradição de solidariedade e responsabilidade social, colocamos @A_Corinthians, CT e Parque São Jorge à disposição das autoridades para enfrentamento ao coronavírus https://t.co/zo66P5yC6H pic.twitter.com/achMcCEXiq — Corinthians (de 🏡) (@Corinthians) March 19, 2020

Já o Botafogo fez o mesmo com o Estádio Nilton .

O Botafogo de Futebol e Regatas coloca a infraestrutura do Estádio Nilton Santos à disposição das autoridades de saúde para ajudar no que for necessário no período da pandemia COVID-19. O Clube, ciente de sua responsabilidade social, se solidariza nesse momento dificil. pic.twitter.com/M2ClrwAK9T — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 19, 2020

O Bahia pôs o CT do Fazendo à disposição e recebeu o agradecimento do governador Rui Costa.

😷👊🏽 Colocamos um de nossos CTs à disposição do governo para receber pacientes com COVID-19, o tempo que precisar. Após inspeção hoje, a Secretaria de Saúde do Estado aprovou o local. Casa do Bahia até janeiro, o Fazendão tem 125.000 m2 e 3 pavilhões com salas e 28 quartos #BBMP https://t.co/DFq3nq835O pic.twitter.com/fNAGnyfKFe — Esporte Clube Bahia (de 🏠) (@ECBahia) March 19, 2020

No mundo, outros clubes já tiveram atitudes parecidas. Em , por exemplo, o Sporting também colocou suas instalações à disposição das autoridades.