Liverpool poderia abrir mão da Premier League 'pelo coletivo': Mané pensa grande

Senegalês dá exemplo e diz que entenderia se os Reds ficasse sem título inédito da Premier League nesta temporada, por conta do novo coronavírus

Enquanto a Bundesliga deve retornar em maio e a Serie A estuda voltar em breve, o futuro da Premier League segue incerto por conta da pandemia do novo coronavírus. E como a competição pode ser cancelada pelo restante da temporada, existe uma grande dúvida a respeito do que fazer com o título do campeonato.

E apesar da enorme vontade de ser campeão, Sadio Mané, estrela do , deu um grande exemplo ao dizer que entenderia se sua equipe ficasse sem a taça, mesmo com a grande vantagem construída ao longo da temporada.

Antes da paralisação da competição, o Liverpool estava com uma mão no título, prestes a colocar a segunda. Com nove rodadas para o fim da liga, os Reds estão 25 pontos à frente do , segundo colocado. Assim, a equipe de Jurgen Klopp precisaria de apenas seis pontos em 27 disputados para confirmar matematicamente o título inédito, que vem sendo esperado pela torcida há quase 30 anos.

Mais times

"Quero vencer os jogos e quero o troféu, eu amaria isso. Mas com esta situação, aconteça o que acontecer, eu entenderei”, disse o senegalês ao talkSPORT.

“Pessoalmente, esse é o meu sonho e quero vencer [a Premier League] este ano. Mas se esse não for o caso, eu vou aceitar, faz parte da vida. Tomara que possamos vencer no próximo ano”.

Além da lição de humildade, o camisa 10 do Liverpool, eleito jogador do africano do ano em 2019, mostrou que o futebol não é o mais importante neste momento. É claro que seria difícil para os jogadores e torcedores dos Reds não ganhar o título inédito da competição, mas com tantas vidas em jogo, o troféu tem que ficar em segundo plano.

“Está sendo difícil para o Liverpool, mas está sendo ainda mais difícil para muitos milhões de pessoas em todo o mundo. Algumas pessoas perderam familiares e essa é a situação mais complicada”.

Mais artigos abaixo

Mas apesar do exemplo dado por Mané, Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, disse que não vê nenhuma possibilidade de o clube inglês não ser campeão da Premier League nesta temporada, com ou sem o retorno da competição.

A decisão é complexa e dependerá do futuro da liga inglesa, que será decidido nos próximos meses. Mas o fato é que Ceferin participará da decisão e, levando em conta a vantagem construída pelo Liverpool, a tendência é que o clube seja realmente o campeão inglês de 2020.