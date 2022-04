Ronaldinho defende Messi: "Se vaia o melhor do mundo, quem você vai aplaudir?"

Ronaldinho acrescentou sua voz aos que questionam os torcedores do Paris Saint-Germain por suas vaias a Lionel Messi , com o ídolo brasileiro – que passou um tempo na França quando estava em atividade, antes de ajudar o ícone argentino a se destacar no Barcelona – dizendo: “Se você vaiar o melhor do mundo, quem você vai aplaudir?”

O brasileiro estava no Barcelona quando o agora sete vezes vencedor da Bola de Ouro surgia no futebol profissional, e agora assiste ao craque tentando corresponder às expectativas fora da Catalunha.

Messi registrou apenas sete gols pelo PSG e não conseguiu ajudá-los a acabar com uma longa espera pela glória da Liga dos Campeões em 2022, depois de sofrer uma derrota nas oitavas de final para o Real Madrid na competição, com vaias direcionadas a ele como resultado.

Ronaldinho, que passou dois anos no Parc des Princes antes de se mudar para a Espanha em 2003, disse ao AS : “É difícil para Messi porque ele chegou depois de muitos anos jogando um futebol completamente diferente em um clube que sempre jogou da mesma maneira."

“Só falta adaptação, mas o resto virá naturalmente. É normal. Ele só precisa de tempo."

“Não entendo (as vaias). Se você vaiar o Messi, não sobra nada! Se você vaia o melhor do mundo, quem você vai aplaudir? Eu não entendo.”

Ronaldinho também falou sobre Neymar, que assim como Messi, tem sido alvo de críticas dos torcedores do Paris Saint-Germain.

“Os dois maiores nomes do PSG são Neymar e Messi, então é normal que eles tenham sido um pouco mais fortes contra eles. Mas acho que os torcedores estão insatisfeitos com todos os jogadores, não apenas com esses dois. Mas é futebol e, daqui a pouco, a normalidade voltará."

“Espero que na próxima temporada Neymar não se machuque e o resto seja normal. Todos os anos ele ganha alguma coisa, na seleção ou no PSG. Bem, a Liga dos Campeões ainda não. Mas espero que com a adaptação de Messi os três (junto com Kylian Mbappé) possam escrever uma grande história”.

Sobre Mbappé, Ronaldinho foi perguntado se acredita que ele vá renovar com o clube francês, e disse: Ronaldinho disse quando perguntado se vê Mbappe assinando um novo contrato: “Sim, acho que ele vai ficar. Mas, com o futebol, muitas coisas podem acontecer rapidamente... Mas os três juntos podem fazer algo bonito."

“Não aconselho ninguém. Quero ver todos os meus amigos felizes, em todos os lugares. Mas se os três ficassem, seria fantástico para quem gosta de futebol. Os três melhores jogadores do mundo juntos é o que todos os amantes do futebol querem ver”.