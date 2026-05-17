Ronald Koeman Júnior é o grande herói do Telstar aos 88 minutos

O Telstar continuará disputando a Vriendenloterij Eredivisie na próxima temporada. A equipe de Anthony Correia, que está de saída para o FC Utrecht, venceu por 1 a 2 o FC Volendam, seu direto concorrente, o que foi suficiente para garantir até mesmo a décima quarta colocação. O Volendam, em décimo sexto lugar, enfrentará o Willem II na final dos play-offs.
Um início fulgurante para o Volendam em casa: Anthony Descotte marcou logo aos dois minutos no canto esquerdo, após uma defesa fraca do Telstar. O time da casa sentiu o cheiro de sangue e contou com Benjamin Pauwels, que criou perigo com frequência no campo adversário.
O Telstar não desmoronou após o golpe inicial e, aos poucos, se recuperou nesse importante confronto na parte de baixo da tabela da Eredivisie. Enquanto isso, Descotte foi travado pelo atento Ronald Koeman Júnior. A vantagem do Volendam desapareceu um minuto antes do apito para o intervalo. Danny Bakker calculou bem uma cobrança de falta de Jeff Hardeveld e superou o goleiro Roy Steur no ar.
Foi o prelúdio para um segundo tempo muito emocionante na chuvosa Volendam. Descotte teve uma boa chance alguns minutos após o intervalo, mas não conseguiu superar Koeman. Rick Kruys decidiu, aos 30 minutos, colocar Henk Veerman em campo, para poder mostrar mais força física contra o Telstar na reta final do confronto da Holanda do Norte. Poucos minutos depois, Robert Mühren, que está de saída, entrou em campo.
O Volendam pressionou o Telstar e viu um chute à queima-roupa de Descotte ser defendido por Koeman. A torcida do clube da vila de pescadores voltou a apoiar o Volendam, enquanto se iniciava o último quarto de hora. Para o Telstar, o importante era manter a defesa compacta, já que quase não havia mais oportunidades de ataque.
Apesar das poucas jogadas de ataque, o Telstar chegou ao 1 a 2 a poucos minutos do fim. Yannick Leliendal cometeu uma falta infeliz na entrada da área, e após uma verificação do VAR, a bola foi para a marca do pênalti. Surpreendentemente, foi Koeman quem cobrou e mandou a bola no canto inferior direito. Grande alegria, naturalmente, no Telstar, que, assim como o Volendam, saiu do campo por alguns instantes devido a copos que foram jogados na área de jogo.
Após o reinício, o Telstar não voltou a ter problemas. Correia deixa o clube de Velsen-Zuid para trás na Eredivisie, enquanto o decepcionado Volendam se prepara para uma dupla de confrontos contra o Willem II para garantir a permanência.