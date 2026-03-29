Roma: Celik está bem; sem lesões, ele permanece com a Turquia e tem como objetivo o Inter

Boas notícias na Roma: Celik está bem, não sofreu lesões e estará à disposição do técnico Montella para a partida da Turquia contra o Kosovo, válida pela qualificação para a Copa do Mundo. Um suspiro de alívio também para os giallorossi, que devem contar com o zagueiro para o confronto contra a Inter.





SEM LESÕES - Chegaram, portanto, os resultados dos exames que Celik realizou após ter ficado de fora do confronto entre Turquia e Romênia, e eles são positivos. Zeki Celik jogará a partida em Kosovo, já que foram descartadas lesões para o lateral da Roma. Celik foi submetido a exames que não revelaram a presença de lesões musculares: o jogador sentiu, portanto, apenas um leve incômodo e estará regularmente à disposição do técnico da Turquia, Vincenzo Montella. Terminados os compromissos com a seleção durante a pausa, o jogador poderá retornar a Trigoria para se preparar para o grande confronto contra a Inter, marcado para domingo à noite.