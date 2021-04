Rogério Ceni comemora dois títulos em cinco meses de Flamengo e mira era de ouro

Treinador valorizou a conquista da Supercopa do Brasil e revelou papo com elenco rubro-negro

Campeão da Supercopa do Brasil neste domingo (11), depois de vencer o Palmeiras nos pênaltis, o técnico Rogério Ceni faturou o segundo título nacional desde que chegou ao time Rubro-Negro. Em entrevista coletiva após a conquista, o treinador comemorou as taças em tão pouco tempo de clube.

"Eu me sinto muito feliz, ser campeão brasileiro em final de fevereiro e agora em abril poder comemorar outro título. Tendo em vista o tamanho do rival, valoriza ainda mais a nossa conquista. O horário talvez prejudique mas é um jogo que fique como especial. Meu segundo título em cinco meses aqui no clube. É um jogo que fica marcado como especial".

Abaixo, confira outros trechos da coletiva de Ceni:

ERA CAMPEÃ CONTINUA

"Eu sempre falo pra eles 'não deixe essa oportunidade de construir uma era vencedora passar'. Tem a oportunidade, seja. Não deixe as pessoas pensarem que o tempo de vocês passou. Temos que manter a chama através do dia a dia. Me foi perguntado se jogamos o melhor futebol, disse que tinhamos que mostrar hoje. Se a gente conseguir mais uma ou outra peça pra deixarmos forte, a volta dos jogadores, mantermos a atitude... vamos estar sempre brigando".

RECLAMAÇÕES DE ABEL FERREIRA SOBRE ARBITRAGEM

"Eu prefiro pensar que foi em um momento de calor do jogo. Quando a derrota acontece a gente tenta achar desculpas. Mas de cabeça mais fria ele mudaria. Houve um pênalti para o Palmeiras também. Com a cabeça mais fria ele vai repensar. Flamengo ganhou por méritos".

SAÍDAS DE GERSON E BRUNO HENRIQUE

"As opções foram mais pra repor fisicamente o time do que outra coisa. Nós tentamos manter o time firme e forte. A entrada do Matheuzinho foi porque o Isla já tinha amarelo. As outras foram naturais, opções que temos do meio pra frente".

PLANEJAMENTO PARA TEMPORADA 2021

"No começo da competição e do Carioca muitos questionaram não estarmos presentes na beira do campo. Mas isso ajudou. Não tivemos o mesmo teste do Palmeiras quarta. Mas tivemos muitas sessões de treinamento que ajudaram esses jogadores a chegar nesse nível".