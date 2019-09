Rodrygo, Vinícius Jr. e Militão: trio brasileiro faz plano B do Real Madrid funcionar

Zidane preferiu poupar suas principais peças e os brasileiros foram os protagonistas do líder de LaLiga

O chegou a duas vitórias consecutivas pela primeira vez nesta temporada após vencer o Osasuna por 2 a 0 com ótimas atuações dos brasileiros que estiveram em campo: Éder Militão, Vinícius Júnior e Rodrygo Goes. A vitória manteve o Real um ponto à frente do , vice-líder e próximo adversário dos merengues, no sábado.

A vitória merengue trouxe não só os três pontos mas também uma boa notícia para Zidane, que foi a campo com um time praticamente todo reserva. Seja por lesão ou por opção, o técnico colocou em campo apenas três dos considerados titulares absolutos: Sergio Ramos, Casemiro e Kroos. Com isso, jogadores que não haviam recebido tantas oportunidades tiveram a chance de mostrar o seu valor e sua capacidade de brigar por vaga no time.

No gol, Areola estreou e conseguiu deixar o Santiago Bernabéu sem sofrer gols, algo que Courtois não consegue desde fevereiro. Militão foi um dos que mais contribuíram para essa marca. O brasileiro se mostrou muito mais confiante e seguro do que na estreia contra o .

No meio de campo, Federico Valverde substituiu James Rodríguez e o fez muito bem. Ajudou na distribuição de jogadas e foi um bom completo a Casemiro e Kroos. O volante brasileiro também fez um bom jogo e conseguiu anular com certa facilidade as jogadas do Osasuna.

Mas grandes notícias para Zidane vêm do setor ofensivo. Vinícius Júnior foi escalado como titular após várias partidas e voltou a marcar um gol após 8 meses de jejum. Aliviado, o brasileiro chorou de alegria após o belo gol e sem dúvidas, fez seu melhor jogo em muito tempo com a camisa merengue.

Porém, o grande protagonista da noite no Santiago Bernabéu foi Rodrygo. Elogiado por Zidane, o brasileiro fez sua estreia oficial pelo Real Madrid e precisou de menos de 100 segundos em campo para fazer seu primeiro gol, depois de arrancar, mostrar um bom controle de bola e chutar colocado.

“Fico feliz por ele (Vinicius Jr.), está muito emocionado e muito feliz, e também por Rodrygo, que marcou no primeiro minuto, com um controle que foi do c..., foi meio gol. Às vezes nos esquecemos que tem 18 anos. Também tem que destacar o Valverde, que fez uma partida brutal”, avaliou o treinador após a partida.

Zidane pôde ver que seu plano B deu certo e que diversos jogadores podem somar muito ao time nesta temporada e podem permitir que ele dê descanso aos jogadores antes de partidas importantes. Os principais jogadores chegam descansados para o derby no Wanda Metropolitano, que vale a liderança de LaLiga.