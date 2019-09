Rodrygo ganha elogios de Zidane e garante Real Madrid na luta por títulos

O jovem não escondeu a felicidade pela estreia com gol, na vitória por 2 a 0 sobre o Osasuna

Rodrygo precisou de pouco mais de um minuto, e apenas uma finalização, para marcar o seu primeiro gol em jogos oficiais pelo . O jovem de 18 anos começou o duelo diante do Osasuna, válido pela sexta rodada de , no banco de reservas e entrou no lugar de Vinícius Júnior, que já havia aberto o placar. Após a vitória por 2 a 0, o ex-santista não escondeu a felicidade.

“Um dia que vai ficar para sempre na minha cabeça e na minha história”, afirmou, demonstrando um discurso afiado com o DNA madridista. “Vamos brigar pelos títulos. É o nosso objetivo, é preciso buscar títulos sempre. Estou muito feliz com a vitória”.

“O Madrid é assim, estou aqui há pouco tempo, mas já estou aprendendo que aqui é preciso ganhar sempre. Não podemos escutar as pessoas de fora, é preciso continuar trabalhando. O Madrid sempre vai ser alvo de críticas, e nós estamos tranquilos. Tudo vai dar certo”, complementou.

9⃣3⃣ segundos!



É o tempo que @RodrygoGoes precisou para marcar um golaço na sua estreia pelo @realmadriden! 🇧🇷🌟#RealMadridOsasuna pic.twitter.com/YAphXgDHLc — LaLiga (@LaLigaBRA) September 25, 2019

Bastante elogiado pelo técnico Zinedine Zidane desde a pré-temporada, Rodrygo, que nesta sua primeira temporada deverá transitar entre o time principal e o Castilla, elogiou o comandante, que por sua vez também teceu boas palavras sobre o brasileiro.

“Ele (Zidane) sabe que pode contar com todos os jogadores para toda a temporada. Ele nos observa todos os dias nos treinos, sempre que jogo busco dar o meu melhor, é o que esperam de mim e é o que eu preciso fazer”, disse Rodrygo.

“Fico feliz por eles, às vezes nos esquecemos que eles têm 18 anos (Vinícius já tem 19) e deu para ver a emoção deles em marcar dentro do Bernabéu. Eu gostei do controle de Rodrygo”, observou Zidane.

O próximo compromisso dos Blancos será neste sábado (28), no clássico contra o .