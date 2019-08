Quando é o próximo Dérbi de Madrid? Veja quando Real e Atlético irão se enfrentar

La Liga define as datas dos dois jogos entre entre as equipes no Campeonato Espanhol. Primeiro jogo está marcado para o dia 28 de setembro

A bola já rolou no Campeonato Espanhol e o torcedor não vai precisar esperar muito tempo para ver e em campo. Em sorteio realizado na sede da federação espanhola, ficaram definidos os dias dos dois clássicos na temporada.

Atuando no Wanda Metropolitano, o Atleti recebe o Real na sétima rodada da Liga, no dia 28 de setembro, às 16h (de Brasília). No segundo turno, os rivais se enfrentarão no dia 2 de fevereiro, no Santiago Bernabéu, pela 22ª rodada.

Atualmente, a equipe comandada por Diego Simeone ocupa a vice-liderança, com seis pontos, e está invicto no Espanhol, enquanto os merengues aparecem logo atrás em terceiro lugar, com quatro pontos.