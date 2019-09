Rodrygo e Vinícius Júnior têm batismos diferentes em vitória do Real Madrid

O jovem revelado pelo Flamengo voltou a balançar as redes, e deu lugar ao ex-santista, que precisou de apenas uma finalização para estrear com gol

O viveu uma tarde histórica para o futebol... brasileiro! Nesta quarta-feira (25), o time treinado por Zidane bateu o Osasuna por 2 a 0 dentro do Santiago Bernabéu, em duelo válido pela sexta rodada de . Vinícius Júnior abriu o placar, e deixou o campo para a entrada de Rodrygo, que em sua estreia também estufou as redes.

Aos 18 anos, o meia-atacante revelado pelo precisou de apenas uma finalização para fazer o seu primeiro gol oficial com a camisa merengue. Atuando na ponta-esquerda, Rodrygo recebeu belo lançamento de Casemiro, matou a bola com maestria e partiu para cima da marcação. Entrou na área, cortou para a direita e bateu cruzado, no canto do goleiro Rubén Martínez.

Foram 93 segundos que separaram a entrada de Rodrygo do tento por ele marcado, fazendo do brasileiro o estreante madridista que precisou de menos tempo para estufar as redes, em La Liga, desde que Ronaldo, o Fenômeno, levou 62 segundos para deixar sua marca contra o , em 2002 – também em sua estreia.

E se Rodrygo hoje é o grande xodó do torcedor merengue, quem lhe passou o bastão foi Vinícius Júnior. O ponta revelado pelo , que teve um excelente início pelo clube na temporada passada, enfim desencantou sob o comando de Zinedine Zidane.

Ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos, o camisa 25 arriscou de fora da área e fez um belíssimo gol para abrir o placar. Na comemoração, Vinícius não segurou a emoção. Ajoelhado no gramado, as lágrimas que desceram de seus olhos foram como um novo batismo: o momento, agora, é de se firmar como um grande jogador do Real Madrid.

Graças aos jovens contratados por 45 milhões de euros, cada, o Real Madrid somou os três pontos, chegando agora a 14 que lhe colocam no topo da tabela. Zidane, pressionado por bons resultados, agradece aos brasileiros.

O Real Madrid volta a entrar em campo neste sábado (28), para fazer o clássico da capital espanhola contra o – que ocupa a segunda posição na tabela do Campeonato Espanhol.