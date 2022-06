Rodrygo aponta seleção que o deixa 'com medo' na Copa do Mundo

Atacante do Real Madrid revelou quais são as seleções favoritas a ganhar o troféu do Mundial do Qatar de 2022

O atacante Rodrygo foi o convidado do programa 'Bem Amigos' na última segunda-feira (13), apresentado por Galvão Bueno, e depois de ser colocado na fogueira por Caio Ribeiro sobre quais seleções mais fortes, o jovem não ficou em cima do muro e revelou ao vivo. Para o jogador, a Seleção Brasileira tem que ser colocada nessa relação mesmo que não tenha jogado contra nenhum país europeu na preparação para o torneio. 'Aqui respeitam muito o Brasil. Eu brinco direto com o Benzema', falou.

Vinícius Junior está perto de fechar novo contrato com o Real Madrid O atleta avaliou a preparação da seleção brasileira e apontou a França - atual campeã - como uma das favoritas ao título mundial deste ano. "Eu acho a França muito forte também. Tenho um pouco de medo de Portugal, porque o homem lá (Cristiano Ronaldo) pode (decidir) a qualquer momento", completou. A seleção francesa para ele, porém, será a mais complicada em eventual confronto: "A França, com certeza, é a seleção mais difícil. Se eles estiverem bem, é uma das seleções que pode dar trabalho para a gente. Mas podemos vencer também. É 50 a 50", continuou. Mais artigos abaixo Getty Images Por fim, o Rodrygo deixou recado para a torcida brasileira. Os jogadores vem se preparando e, assim como os torcedores, esperam conquistar o hexacampeonato com a seleção brasileira no Qatar. "Nós, jogadores, estamos muito ansiosos, assim como está o torcedor. Estamos confiantes na equipe que temos. Temos um time muito forte, estamos nos preparando muito para dar essa alegria para vocês (torcida) e para a gente. Somos brasileiros, jogamos junto com vocês e jogamos por vocês. Pode ter certeza que da minha parte e de todos os outros jogadores não vai faltar empenho e vontade para trazer o hexa", encerrou o atacante do Real Madrid, que passa férias no Brasil.