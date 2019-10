Rodrigo Caio e Pablo Marí: zagueiros de "condomínio" e "de segunda" conquistam o Flamengo

Dupla de zagueiros chegou sob muitas dúvidas pelos torcedores, mas conquistou espaço e hoje é intocável

O Flamengo massacrou o Grêmio na última quarta-feira (23), pela semifinal da . Os impiedosos 5 a 0 do time de Jorge Jesus contou com um momento simbólico de afirmação de dois personagens que chegaram com muita desconfiança da torcida, mas que a cada dia que passa são mais importantes para o . Trata-se de Rodrigo Caio e Pablo Marí.

A dupla de zagueiros fez os dois últimos gols da partida. Aos 22 minutos, Marí recebeu o cruzamento de Arrascaeta e cabeceou no canto de Paulo Victor, que não conseguiu alcançar. O golpe de misericórdia no time de Renato Gaúcho foi dado por Rodrigo Caio, que, em um lance semelhante, escorou de cabeça para o fundo das redes, consolidando a classificação do Flamengo.

Para chegar a esse ponto os dois tiveram que encarar a pulga atrás da orelha da nação nos primeiros momentos. E mais que tudo, tiveram de lidar com os estereótipos criados ao redor dos dois. Hoje, o "jogador de condomínio" e o "zagueiro de segunda divisão" são absolutos no miolo de zaga de Jorge Jesus.

Em 2016, quando Rodrigo Caio estava no , o Tricolor paulista atravessava - mais um - momento de incerteza. O time tinha acabado de perder a partida para o , no Pacaembu, pela fase de grupos da Libertadores e eis que Rodrigo Gaspar, antigo assessor da presidência do São Paulo, postou uma mensagem nas redes sociais criticando diversos jogadores e funcionários do clube. Michel Bastos, Centurión e Milton Cruz foram alvos fáceis. Mas o que mais marcou foi uma frase sobre Rodrigo Caio: "jogador de condomínio".

A frase repercutiu muito e serviu para colocar o zagueiro, que seria campeão Olímpico meses mais tarde, como um bode expiatório da torcida tricolor. O defensor começou a ser perseguido com mais ênfase, embora nunca tenha se escondido das câmeras. O caso do "fair play" no clássico contra o , que resultou na anulação do cartão de Jô, rendeu-lhe uma boa imagem perante Tite, que o convocou para a seleção pouco tempo depois, mas enfureceu grande parte da torcida.

Rodrigo Caio é fruto da base do Tricolor e sempre se declarou são-paulino, mas as cobranças fora de proporção pareceram desgastar a relação dele com o clube de infância.

No começo de 2019, o Flamengo anunciou a contratação do ex-São Paulo e deu a ele a chance de provar seu potencial. Hoje ele já é chamado por muitos flamenguista de "Xerife da Nação".

Já Pablo Marí chegou ao como um desconhecido. Natural de Almussafes, uma pequena cidade na região de , na , Marí foi contratado junto ao , mas nunca fez uma partida sequer pelo time de Pep Guardiola. Desde que chegou à equipe inglesa, o espanhol foi emprestado diversas vezes e sempre para equipes modestas.

, da Espanha, Breda, da e por fim o tradicional Deportivo La Coruña. Esses times contaram com os serviços de Marí. O La Coruña, porém, jogava a segunda divisão e isso influenciou no rótulo colocado nele. Muitos questionaram a capacidade do atleta de jogar na elite brasileira por atuar na segundona espanhola. Já havia gente pedindo para o Flamengo contratar mais um zagueiro pois o desconhecido espanhol não daria conta do recado.

Dessa forma, Marí chegou e aos poucos foi ganhando a confiança de Jorge Jesus. O treinador português mudou a vida dele, de acordo com o próprio atleta. "O Mister mudou a minha vida em três meses. Se ele não treinasse da maneira que treina, não teria tirado o melhor de mim. Temos que agradecer que temos um belíssimo treinador", disse Marí.

Dessa forma, os "renegados" chegaram ao clube de maior torcida - e talvez cobrança - do Brasil. Com questionamentos e muito a provar. Mas isso não se mostrou um problema para eles, que conseguiram se encaixar e hoje fazem uma dupla segura no jogo aéreo e que trabalha bem a saída de bola, aspectos exigidos por Jorge Jesus.

Os dois gols que selaram a primeira final de Libertadores do Flamengo desde 1981 serviram para tirar qualquer dúvida e para afirmar que rótulos não correspondem, necessariamente, à realidade.