Jorge Jesus, após 5 a 0 do Flamengo: "não estou emocionado, estou rouco"

O treinador português manteve os pés no chão após garantir a vaga na final da Libertadores

A imagem contrastava até com a realidade: o já vencia o por boa margem de gols, havia garantido a vaga para a final da Libertadores após 38 anos, mas Jorge Jesus brigava com Willian Arão no lado do campo. Se movia, gritava e gesticulava. A sua equipe ainda viria a balançar mais as redes adversárias e aplicaria em cima de um clube poderoso a maior derrota de sua história continental: 5 a 0.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Nos primeiros minutos após o apito final, com torcedores entre as lágrimas de emoção e a incredulidade de estarem vendo a história ser feita diante de seus olhos, jogadores comemorando efusivamente, Jesus estava quieto na beira do gramado. Demorou pouco até seus comandados chamarem o técnico para curtir um pouco da festa.

Em sua entrevista coletiva após o jogo, Jorge Jesus manteve os pés no chão: “Não estou emocionado. Estou rouco”, disse, antes de tecer elogios à exibição histórica de seu Flamengo.

Mais artigos abaixo

🙌🏆 Agora é pela #GloriaEterna! #Flamengo e #River vão decidir o título da #Libertadores em 23 de novembro!



🇧🇷🇦🇷 O @Flamengo busca o bicampeonato e @RiverPlate vai atrás do penta! Vem aí um jogaço repleto de craques! pic.twitter.com/AYuDxRgKyJ — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 24, 2019

“Claro que não esperava ganhar de 5 a 0, face o que foi os dois jogos. Em Alegre, poderíamos sair com 2, 3 a 0. O VAR salvou o Grêmio. Mas a minha equipe estava muito confiante. É o prazer de jogar, isso faz com que os meus jogadores não sintam a responsabilidade”, seguiu.

“Quero agradecer aos jogadores por este feito, por este sonho que a torcida do Flamengo há muitos anos estava à procura. Foi um ambiente bonito, todos estamos de parabéns por estamos na final. Foi importante chegar à final, mas o mais importante é ganhar a final (...) Estamos perto de conquistar, mas ainda não conquistamos nada”.