Memes de Flamengo x Grêmio: "apalpada" de Jesus, bandeira estranha e mais!

Confira o lado mais bem-humorado da semifinal da Copa Libertadores da América

O encontro derradeiro entre e , pela semifinal da Libertadores, vem movimentando noticiário e emoções desde o apito final no 1 a 1 do jogo de ida. E mesmo antes do apito inicial dentro do Maracanã, as reações dos internautas movimentaram as redes sociais.

Confira, abaixo, os principais memes e reações!

Bandeira... do BOTAFOGO na torcida do Flamengo?

Bandeira do no meio da torcida do Flamengo no jogo contra o Grêmio. Muito aleatório kkkkkkk pic.twitter.com/MJFRZ0GcgC — Vitex 🇺🇸 (@victorroff) October 24, 2019

A primeira grande bizarrice foi a presença de uma bandeira do Botafogo, grande rival rubro-negro, no meio da torcida! Evidente que não foi algo que passou impune. Mas o pavilhão, na verdade, era do estado do Maranhão.

Tapinha “íntimo” de JJ em Cortez

jorge jesus deu um tapa na bunda do cortez kk — Lucca🇧🇼 (@LuccaMoschem1) October 24, 2019

Jesus deu um tapa na bunda do Cortez mano — Bruno (@bruno_ultimate) October 24, 2019

Jesus dando tapinha na bunda do Cortez esse é o tweet — Abner ⁸¹ (@Renbalc13) October 24, 2019

No primeiro contato que o lateral-esquerdo Bruno Cortez teve com Jorge Jesus, com quem trabalhou no em 2013, o Míster lhe entregou a bola antes de um arremesso lateral e... lhe deu um tapinha no bum-bum.

Bruno Henrique melhor que Cebolinha?

Cebolinha melhor que Bruno Henrique eles disseram pic.twitter.com/eOFFIu6KDC — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) October 24, 2019

O atacante do Fla abriu o placar, originou o escanteio que resultou no gol de Gabigol e sofreu o pênalti que sacramentou o 3 a 0.

Rafinha de Peter Cech

Flamengo importa capacete "à la Petr Cech" para Rafinha https://t.co/pETN2Y75fF pic.twitter.com/seItkfjzE1 — Fla Resenhaᶜʳᶠ (@FlaResenhaNews) October 18, 2019

O lateral do Fla entrou em campo com um capacete para proteger o rosto após uma operação, e relembrou até o ex-goleiro de e .

A GOLEADA E TUDO O QUE VEM JUNTO

O Flamengo impressionou por não parar de fazer gols: bateu o Tricolor por 5 a 0, com todos os gols marcados no segundo tempo e se classificou... imagina a quantidade de provocação que apareceu!

Olha a cara do Renato Gaúcho no quinto gol do Flamengo. 🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/delfrPSr23 — Guilherme Piu (@guilhermepiu) October 24, 2019

" O Grêmio joga o melhor futebol do "



- Renato Gaúcho pic.twitter.com/URjhZSUVEQ — CENTRAL DA NAÇÃO (@centraldanacao) October 24, 2019

"O GRÊMIO GOSTA DE JOGAR NO MARACANÃ"



- RENATO GAÚCHO pic.twitter.com/x58CV6niqB — 2η ᶜʳᶠ (@_natancrf) October 24, 2019