Rodinei brilha pelo Inter e internet é inundada de humor

Lateral-direito foi um dos destaques da vitória Colorada no Beira-Rio

O iniciou a fase de grupos da com pé direito ao bater a por 3 a 0, e um dos destaques do foi justamento um dos jogadores mais criticados do futebol brasileiro nos últimos tempos: Rodinei.

O lateral-direito se posicionou bem em campo, além de ter apoiado no ataque e, inclusive, quase marcou um gol após receber cruzamento na área.

A atuação de Rodinei não passou despercebida pelos internautas, que bombaram as redes sociais para comentar o desempenho do jogador Colorado. Confira:

Rodinei gastou a nega hoje — M A I A (@zlmaia) March 4, 2020

O bom de ver o rodinei jogando é que não era no flamengo — Cabral (@XxCabralx) March 4, 2020

Até o Rodinei jogou bem hoje... ou a Católica é muito ruim, ou esse time ta encaixando... — abomineve homem das naves (@Belesynha) March 4, 2020

Rodinei é bom, só è ruim quando tenta — Gui⚪️⚫️ (@oguilhermefe) March 4, 2020

Rodinei ta diferente,tá jogando futebol de verdade pic.twitter.com/I9vtYmtSbS — sacanagem (@sobrsacanagem) March 4, 2020

Até que o rodinei não é ruim não é horrível https://t.co/dLOQZdsnch — 🥋🇸🇳 (@Senegaltrem) March 4, 2020

vendo Rodinei jogando bem:



- Isso aí! Mantém a regularidade que vc volta. pic.twitter.com/tZWtemYYcp — Helber Araujo 🇧🇷 (@helberaraujo) March 4, 2020