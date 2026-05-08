Robin van Persie comenta sobre o incidente notável entre Jeremiah St. Juste e o médico do clube

O Feyenoord venceu com dificuldade o Fortuna Sittard no último fim de semana (1 a 2). No entanto, o incidente envolvendo Jeremiah St. Juste e o médico do clube, Joost van der Hoek, ofuscou a vitória. Robin van Persie comentou o ocorrido na tarde de sexta-feira, durante a coletiva de imprensa.

Aos 77 minutos, o atacante do Fortuna, Paul Gladon, recebeu um cartão vermelho direto após uma jogada imprudente contra Timon Wellenreuther. Van der Hoek entrou em campo para tratar de uma lesão do goleiro do Feyenoord, mas St. Juste não quis saber disso de jeito nenhum. Com grande esforço físico, ele tentou afastar Van der Hoek, pois naquele momento os rotterdames ainda estavam perdendo por 1 a 0.

Van Persie conversou várias vezes com St. Juste e Van der Hoek na semana passada. “Foi ótimo e eles estão com uma atitude positiva.” O técnico do Feyenoord compreendeu muito bem a comoção. “Eu também entendo que, em termos de imagem, não ficou nada bem.”

O jogador de Roterdão já reagiu de forma descontraída ao incidente logo após o término da partida. “Eu vi a parte final, eles estavam se abraçando por um instante”, relativizou Van Persie na ocasião. Segundo ele, tanto Van der Hoek quanto St. Juste queriam apenas fazer o seu trabalho.

Após as conversas com o médico do clube e o zagueiro, Van Persie não pareceu ter mudado de opinião. “No fim das contas, estamos lidando com duas pessoas que, nesse tipo de situação, têm as melhores intenções, querem vencer e, em meio a toda a emoção, tomam uma decisão.”

O técnico considerou isso humano e afirmou ter superado o incidente. “Vamos seguir em frente com otimismo. Tanto Joost quanto Jeremiah estão lidando bem com a situação e, fora isso, tudo correu bem”, concluiu Van Persie.

No próximo domingo, o Feyenoord pode garantir o segundo lugar contra o AZ. Se os rotterdames vencerem o campeão da Copa, eles terão garantida a importante vaga na Liga dos Campeões. Caso contrário, os jogos do NEC, do Ajax e do FC Twente serão acompanhados com grande interesse.