Roberto De Zerbi conversou com Xavi Simons após a partida e deu notícias sobre a lesão

Roberto De Zerbi, técnico do Tottenham Hotspur, deu uma atualização sobre a lesão de Xavi Simons após o jogo contra o Wolverhampton Wanderers. O treinador italiano informou que o meio-campista holandês está com dores, mas já se sente um pouco melhor.

Após cerca de uma hora de jogo, tudo deu errado para o jogador que já disputou 34 partidas pela seleção holandesa. Em um confronto com Hugo Bueno, Simons pareceu tropeçar e torcer o joelho. O ex-jogador do PSV gritou de dor.

Simons levou a mão imediatamente ao joelho e a dor era claramente visível em seu rosto. Por um momento, pareceu que não fosse nada grave, especialmente quando ele se levantou. Mas as aparências enganam: mesmo depois de se levantar, seu joelho continuava doendo muito. O meio-campista ofensivo voltou a se deitar e acabou sendo retirado de campo em uma maca.

Após o término da partida, vencida pelo Tottenham por 0 a 1, De Zerbi falou sobre as lesões em sua equipe. Além de Simons, o italiano viu também o francês Randal Kolo Muani sair de campo, desta vez com uma lesão muscular.

“Para o Solanke, não é um grande problema. Não sei quantos jogos ele vai ter que perder. Mas gostaria de saber como está o Xavi, porque uma lesão no joelho é sempre diferente de uma lesão muscular”, começou De Zerbi.

No entanto, o italiano concluiu com uma nota positiva. “Ele estava com dor. Mas conversei com ele há apenas dois minutos. Ele se sente melhor do que quando acabou de se lesionar”, disse De Zerbi sobre o holandês.

Simons espera que a lesão não seja grave, especialmente considerando a fase do campeonato e a Copa do Mundo que se aproxima. Nos próximos dias, ficará mais claro o grau exato da gravidade de sua lesão no joelho.