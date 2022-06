Com contrato renovado até o final de 2024, Robert Renan chama a atenção e pode render bolada ao Timão

Robert Renan, zagueiro de apenas 18 anos, vem chamando a atenção de clubes da Premier League. O jovem jogador vem ganhando espaço com Vítor Pereira nos treinos do profissional do Corinthians e se destacou nos últimos amistosos da seleção brasileira Sub-20.

Inclusive, os representantes de Robert Renan estão em Londres e já conversam com pelo menos três clubes que já fizeram sondagens mais aprofundadas pelo zagueiro. O valor pedido pelo Timão estaria aproximado dos 12 milhões de libras (R$ 74 milhões). A informação foi divulgada pelo UOL Esporte e confirmada pela GOAL.

Com isso, é grande a possibilidade de um clube inglês realizar uma proposta na abertura da janela de verão na Inglaterra, que ocorre no começo do próximo mês.

Ainda de acordo com a reportagem, algumas propostas com valores menores já foram recusadas pelo Timão. Além disso, o estafe do atleta não pensa em atuar em ligas de menor expressão ou em times sub-23 do país britânico.

Destaque na base do Timão, Robert Renan também vem se destacando com a seleção. O jovem zagueiro constantemente está sendo convocado para o time sub-20, onde vem sendo titular. Nos últimos amistosos, inclusive, foi acompanhado de perto por olheiros dos clubes ingleses.

Até por conta disso, o zagueiro teve o seu contrato renovado com o clube do Parque São Jorge no final do ano passado. Agora, Robert Renan tem contrato com o Timão até o final de 2024, com uma multa na casa dos 50 milhões de euros.

O Corinthians tem 55% do passe do atleta, que só disputou uma partida como profissional até aqui. O restante é dividido entre seus representantes (25%) e o Novorizontino, seu ex-clube (20%).