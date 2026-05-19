Rob Jansen revela grande interesse em John Heitinga e menciona um possível destino

Rob Jansen está empenhado em encontrar um novo clube para John Heitinga, conforme revelou no programa KieftJansenEgmondGijp. Segundo o agente, há interesse mais do que suficiente no ex-técnico do Ajax.
Heitinga começou esta temporada como técnico principal do Ajax, mas foi demitido em novembro pelo clube de Amsterdã. Fred Grim assumiu temporariamente o cargo.
Em seguida, Heitinga foi trabalhar no Tottenham Hotspur, como assistente técnico de Thomas Frank. Quando o dinamarquês foi demitido, ele também deixou o clube.
Agora, Heitinga quer trabalhar como técnico principal em algum lugar. “Está uma correria. Ele pode escolher. Vamos dar uma olhada. Há muito interesse nele.”
“Mas o interesse precisa ser bom”, continua Jansen. “Ele não pode acabar novamente em uma situação complicada. Mesmo que, no caso do Spurs, a culpa não tenha sido dele.”
“Com uma carreira de treinador, é preciso ter muito cuidado. Às vezes, ficar um tempo sem fazer nada é justamente a salvação, mas ele não vai fazer isso. Ele quer trabalhar como treinador principal em algum lugar”, conclui Jansen.
Em seguida, os outros senhores à mesa tentam descobrir de quais clubes se trata, ao que Jansen responde enigmático: “A Bélgica é uma boa opção.”