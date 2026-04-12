Riyad Mahrez enche de entusiasmo a torcida do Al-Ahly com uma atitude inesperada

O astro argelino Riyad Mahrez, ponta do Al-Ahli da Arábia Saudita, acendeu o entusiasmo da torcida de seu time antes do confronto contra o Al-Duhail do Catar, marcado para a noite desta segunda-feira, nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia.

Está previsto que as partidas das fases eliminatórias sejam disputadas na cidade de Jeddah, a partir das oitavas de final dos clubes do Oeste, que foram adiadas devido aos ataques iranianos no Oriente Médio.

Segundo Walid Saeed, jornalista próximo ao Al-Ahli, Riyad Mahrez se comprometeu a comprar mil ingressos para a torcida do Al-Ahli assistir ao confronto contra o Al-Duhail.

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Essa iniciativa visa garantir a presença do maior número possível de torcedores, com o objetivo de avançar para as quartas de final e manter o título asiático.

O Al-Ahli havia conquistado o título da última edição ao derrotar o Kawasaki japonês na final, por 2 a 0.