Rincón sofre acidente de carro na Colômbia; estado é grave

Nesta segunda-feira (11), o ex-jogador Freddy Rincón, ídolo do Corinthians e astro da seleção colombiana, se envolveu em grave acidente de trânsito em batida contra ônibus, na cidade de Cali, na Colômbia.

O ex-atleta foi socorrido pela equipe médica e encaminhado à Clínica Imbanaco com urgência, como revela o médico Dr. Laureano Quintero, que comenta sobre o estado de Rincón: "Freddy Rincón foi admitido como vítima de traumatismo craniano grave, suas condições são muito críticas. Por decisão interdisciplinar de toda a nossa equipe, ele foi levado para a nossa área de centro cirúrgico, de onde seguirá para a área de terapia intensiva."

"Todos os cuidados pertinentes serão aplicados e toda a nossa equipe de especialistas está fazendo todo o necessário. Repetimos, a situação é bastante crítica”, concluiu o doutor.

Além de Rincón, outras quatro pessoas ficaram feridas no acidente, sendo três que estavam com o ex-jogador no veículo e o motorista do ônibus.

Getty Images

O colombiano, como citado, foi um grande símbolo do Corinthians nas conquistas dos Campeonatos Brasileiro de 1998 e 1999, do Paulistão de 1999 e do Mundial de Clubes de 2000, e por isso foi considerado um grande ídolo do clube. O jogador teve passagens por Palmeiras, Santos e Cruzeiro, além de ter atuado na Europa, por Real Madrid e Napoli.