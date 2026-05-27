Rick Kruys deixa o FC Volendam com efeito imediato

Rick Kruys e o FC Volendam se separaram de comum acordo, conforme divulgado pelo Het Andere Oranje no site oficial do clube. O técnico não conseguiu manter o Volendam na VriendenLoterij Eredivisie nesta temporada.

No ano passado, o Volendam foi promovido para a Eredivisie com uma vantagem convincente sob o comando de Kruys, mas nesta temporada as coisas foram muito difíceis.

Ainda assim, no último dia de jogos, bastaria ao De Heen en Weer uma vitória em casa contra o Telstar para se manter na divisão. No entanto, a equipe de Kruys perdeu por 1 a 2 para o rival, o que obrigou a disputa de play-offs. Na final, o Volendam foi derrotado pelo Willem II.

Kruys comenta sua saída no site do clube. “Tivemos uma época maravilhosa com um título, um recorde do clube de 82 pontos e o De Heen en Weer. Esta temporada também foi bonita, mas no último momento não conseguimos concretizar. Quero agradecer a todos no FC Volendam pela época maravilhosa. O FC Volendam segue seu caminho e eu sigo o meu.”

O diretor técnico Patrick Busby também se pronunciou. “Rick e eu conversamos longamente nos últimos dias e decidimos juntos que nossos caminhos seguirão rumos diferentes a partir de agora.”

“Olho para trás e vejo uma colaboração fantástica com um ótimo treinador e uma pessoa maravilhosa, na qual passamos por momentos de sucesso e decepção. O FC Volendam agradece a Rick por sua energia e empenho e desejamos a ele uma bela nova etapa.”