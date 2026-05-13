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Ricardo PepiImago
Siep Engelen

Traduzido por

Ricardo Pepi não quer saber de transferência para o PSV: “Só se…”

Mercado da bola
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R. Pepi
Copa do Mundo

Ricardo Pepi afirma, em entrevista à ESPN, que não quer, de forma alguma, se preocupar com uma transferência neste momento. O atacante do PSV está totalmente concentrado na última partida do campeonato contra o FC Twente e, depois disso, na Copa do Mundo que será disputada em seu próprio país. 

Na segunda metade da temporada, houve muita agitação em torno de Pepi. O americano de 23 anos estava a caminho do Fulham, mas viu sua transferência de cerca de 40 milhões de euros fracassar repentinamente. O clube londrino decidiu, no último momento, que o risco do negócio era grande demais, tão cedo na temporada. Naquele momento, Pepi já havia passado nos exames médicos. 

“Estar tão perto de uma transferência que não se concretiza é uma montanha-russa de emoções”, conta o atacante, que, no entanto, não desistiu. “O importante é manter a estabilidade depois disso e ter equilíbrio na vida.” 

Pepi, portanto, mudou rapidamente de mentalidade. Mesmo agora, com a Copa do Mundo se aproximando, ele se isola completamente de todas as questões secundárias. “Tento sempre me concentrar no que vem a seguir, e isso é o próximo jogo aqui no PSV. Espero ter uma chance na Copa do Mundo depois disso.” 

“Portanto, não estou realmente preocupado com tudo o que vai acontecer antes disso”, diz ele, referindo-se a uma possível transferência no verão. “Estou simplesmente muito focado em terminar a temporada com força. Estou ansioso para ver se terei a chance na seleção.” 

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Ele não quer ouvir absolutamente nada do seu agente. “De jeito nenhum, cem por cento”, diz Pepi, que em seguida é questionado se a situação mudaria caso ele de repente marcasse cinco gols. “Ok, só isso pode mudar”, ele retifica. 

“Mas continuo dizendo ao meu agente: no final da Copa do Mundo, no final da temporada… Se tivermos tempo, podemos conversar sobre esse tipo de coisa. Mas agora só quero me concentrar em terminar a temporada com força.”

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