Ricardo Goulart tem 'grandes chances' de rescindir na China e voltar ao futebol brasileiro

Um grande nome pode estar voltando para o futebol brasileiro. Ricardo Goulart está encaminhando a rescisão contratual como o Guangzhou Evergrande, conforme informação do GE.com, confirmada pela Goal, e tem vontade de voltar ao seu país natal. A princípio ele estará livre no mercado para a janela de janeiro.

Depois de uma passagem de cinco anos pelo futebol chinês, com uma breve ida ao Palmeiras em 2019, Ricardo Goulart deve voltar para o Brasil em breve. O jogador, que foi multicampeão pelo Guangzhou Evergrande, chegou a ser emprestado ao Hebei e ter uma passagem rápida pelo Palmeiras, onde atuou apenas um vez, mas passou grande parte das últimas cinco temporadas no futebol chinês.

No tempo em que passou na China, Goulart se tornou um dos brasileiros mais vitoriosos do país. Ao todo, ele conquistou três títulos do Campeonato Chinês, um da Liga dos Campeões da Ásia, um da Copa e três da Supercopa do país.

Agora, com a crise vivida pela empresa que gere o Guangzhou, Goulart está muito perto de conseguir a rescisão de seu contrato e tem o desejo de voltar ao Brasil. Segundo Paulo Pitombeira, empresário do jogador de 30 anos, a ideia é repetir os passos de jogadores como Róger Guedes, que passaram algumas temporadas na China e voltaram ao Brasil em alta. No caso do camisa 123 foram três anos atuando no Shandong Taishan e retornou ao para ser titular absoluto do Corinthians.

Contratado após brilhar no bicampeonato brasileirodo Cruzeiro, Goulart passou cinco temporadas no Guangzhou, onde atuou em 171 partidas, no quais totalizou 111 gols. Em 2021, depois de um período de empréstimo ao Hebei, voltou ao clube, jogou 1.179 minutos, em 13 partidas, marcando sete gols.