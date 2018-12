Ribéry: "Quero jogar até quando o meu corpo suportar"

Francês confirma que ainda se sente com vontade de entrar em campo e deixa futuro no Bayern de Munique em aberto

O meia-atacante Franck Ribéry concedeu entrevista à Goal e ao canal Sport1 e, entre os assuntos discutidos, o atleta falou de seu futuro no futebol.

"Muitas pessoas me perguntam sobre a minha situação para a próxima temporada. Não quero pensar muito nisso, uma vez que me sinto bem e completarei 36 anos em três meses. Graças a Deus tive poucas lesões nesta temporada e joguei em quase todas as parteidas. Isso é bom, então não pretendo me preocupar tanto assim com essa questão. Quero jogar até quando meu corpo suportar", destacou o camisa 7.

Confira os números de Franck Ribéry na temporada atual da Bundesliga:

Ainda sobre a possibilidade de se aposentar, o francês deu a entender que pretende analisar com calma a situação.

"Se um jogador tem uma carreira tão longa como a minha, que, no meu caso, atuo profissionalmente há quase 16 anos e 12 deles no Bayern de Munique, então não é questão de gostar de jogar futebol. Sempre me doei inteiramente ao jogo, tanto em potência quanto em rendimento. Sempre respeitei essa camisa e nunca esquecerei o que o clube e a torcida fizeram por mim. É duro, mas a vida no futebol é assim. Vamos aguardar", explicou Ribéry.

Com os bávaros, o jogador conquistou sete competições diferentes, dentre elas oito Bundesligas, uma Champions League, uma Supercopa da UEFA e um Mundial de Clubes.