Reunião iminente entre Ramos e o Sevilla... e definição da data para a conclusão do negócio

As negociações sobre a possível aquisição do Sevilla FC pelo fundo Five Eleven — do qual Sergio Ramos é o principal investidor — avançam nos próximos dias.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, as partes se reunirão na próxima semana para dar continuidade às negociações, e algumas fontes indicam que essa reunião ocorrerá na próxima terça-feira, 15 de abril.

Essa reunião ocorre após a assinatura de uma carta de intenções entre Sergio Ramos e o fundo Five Eleven em meados de janeiro passado; desde então, foram realizadas as auditorias necessárias, que foram concluídas no final de março.

Durante esse período, foram analisados os dados financeiros do clube, e o prazo para a conclusão da aquisição do clube foi aberto até o final de maio; no entanto, o prazo inicial no final de maio serve para determinar se o negócio será concretizado ou não.

O objetivo inicial desse fundo, que possui ampla experiência devido à sua participação no Museu das Lendas da La Liga, era a aquisição de cerca de 400 milhões de euros, incluindo as dívidas atuais do Sevilla FC.

O fundo pretende adquirir cerca de 65% do clube andaluz; no entanto, o desempenho esportivo atual do Sevilla será um fator decisivo nessa questão.

Após a derrota no último domingo contra o Real Oviedo, o Sevilla ocupa atualmente a 17ª posição na tabela da La Liga, com 31 pontos, a apenas dois pontos do Elche, o primeiro time na zona de rebaixamento.

Por isso, essa data foi marcada para o final de maio, pois, nessa altura, a posição final do Sevilla já estará definida.

Ramos jogou no início de sua carreira pelo Sevilla, antes de viver anos lendários com o Real Madrid, e depois decidiu retornar ao clube andaluz para representá-lo na temporada 2023-2024.

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