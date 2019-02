Respaldado pela diretoria, Abel gostou do time do Fla-Flu e fez mudanças apenas por desgaste

Léo Duarte e Arrascaeta foram utilizados nas vagas de Rhodolfo e Everton Ribeiro, mas treinador tem mantido o time base

Depois da eliminação para o Fluminense na Taça Guanabara, Abel Braga prepara a equipe que vai estrear na Taça Rio, mas já de olho na Libertadores da América, onde o Rubro-Negro tem o primeiro desafio no dia 5 de março e apesar do revés sofrido para o grade rival, pelo menos por enquanto, o treinador vem usando o mesmo time.

As mudanças que aconteceram foram apenas por conta de desgaste. Na terça-feira(19), Abel Braga deixou Rhodolfo descansou e colocou Léo Duarte ao lado de Rodrigo Caio, no entanto, não há dúvidas no setor. A dupla que vem sendo titular agrada e muito Abel. Nesta quarta(20), foi a vez de poupar Everton Ribeiro e deixar Arrascaeta entre os titulares.

(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação)

O uruguaio, no entanto, surge como possibilidade de ser escalado entre os 11 iniciais, o prórpio Abel garantiu após o Fla-Flu, que mesmo depois da falha, estava pensando em colocar Arrascaeta para começar o confronto contra o Americano, neste domingo(24).

No comando do ataque, Gabigol foi mantido. Para a posição, o treinador tem ainda Uribe, Henrique Dourado e Lincoln, que retornou da seleção sub-20 e voltou a treinar com o elenco profissional do Flamengo.



(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

Ao contrário da torcida, Abel Braga gostou do time que começou o clássico, e analisou a necessidade de ser um pouco mais eficiente quando tiver oportunidade. Apesar das críticas, o treinador tem o respaldo da diretoria que confia no trabalho do comandante, mas já há quem admita que a sequência pós carnaval, que consiste na estreia da Libertadores, clássico diante do Vasco e o confronto contra a LDU será decisiva para a continuidade do trabalho.