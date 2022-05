Remo x Floresta: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série C 2022

Jogo acontece neste domingo (29), pela oitava rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

O Remo recebe o Floresta no Baenão, pela oitava rodada da Série C, neste domingo (29), às 19h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

ONDE VAI PASSAR?

O DAZN, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo deste domingo, no Baenão.

MAIS INFORMAÇÕES

No meio da tabela, o Remo está em décimo lugar na Série C, com 10 pontos marcados.

Do outro lado, o Floresta ocupa a 12ª posição, com a mesma pontuação do rival deste sábado.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Ypiranga 2 x 1 Remo Série C 23 de maio de 2022 Remo 3 x 1 Mirassol Série C 15 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Campinense Série C 6 de junho de 2022 20h (de Brasília) Volta Redonda x Remo Série C 13 de junho de 2022 20h (de Brasília)

FLORESTA

JOGO CAMPEONATO DATA Floresta 1 x 0 Barbalha Cearense Série B 25 de maio de 2022 Aparecidense 3 x 2 Floresta Série C 22 de maio de 2022

Próximas partidas