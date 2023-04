Remo x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12), pela terceira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV

Remo e Corinthians se enfrentam na noite desta quarta-feira (12), a partir das 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view, com narração de Everaldo Marques, e comentários de Richarlyson e Sérgio Xavier.

Depois da vitória sobre o Liverpool-URU por 3 a 0 na primeira rodada da Libertadores, o Corinthians volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil 2023. Para o confronto, o técnico Fernando Lázaro pode poupar alguns jogadores já visando os duelos contra o Cruzeiro e Argentino Juniors, no Brasileirão e Libertadores, respectivamente, nos próximos dias.

Assim, Pedro, de apenas 17 anos, pode entrar no lugar de Roger Guedes, enquanto Bruno Méndez volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na Libertadores.

"Temos um grupo principal, estamos criando e sempre pensando nisso, ter um grupo forte. Não é discurso, é a pratica. Maycon precisou entrar e deu resposta, Balbuena deu resposta, Cantillo entrando bem, foi importante. Temos um gripo principal e vamos construindo dessa forma. A quantidade de jogos que vai começar a vir na sequência exige isso, vamos trabalhar jogo a jogo, analisando adversário e características dos atletas, mas tem a importância fundamental do grupo para suportar", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Remo busca a recuperação após a derrota para o Paysandu no Parazão. Na primeira fase da Copa do Brasil, a equipe eliminou o Vitória-ES por 1 a 0, enquanto na segunda fase deixou para trás o São Luiz por 2 a 1.

"Vai ser um jogo bem difícil, o Corinthians é uma equipe tradicionalíssima do futebol brasileiro, vem de uma vitória na Libertadores, sabemos o quão difícil vai ser esse jogo. Temos que continuar trabalhando, apesar de virmos de duas derrotas em clássicos, mas temos condições de fazer um bom jogo e tentar sair vitoriosos daqui", disse o atacante Muriqui.

Em oito jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma três vitórias, contra duas do Remo, além de três empates. O último confronto aconteceu em abril de 1996, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, os times empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Ícaro, Diego Guerra e Raí; Richard Franco, Anderson Uchôa e Galdezani; Pedro Vitor, Diego Tavares e Muriqui. Técnico: Marcelo Cabo.

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Bruno Méndez e Matheus Bidu; Cantillo (Roni), Maycon, Paulinho (Fausto Vera) e Adson (Giuliano); Yuri Alberto e Pedro. Técnico: Fernando Lázaro.

Desfalques

Remo

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Renato Augusto, Balbuena, Caetano e Rafael Ramos são desfalques.

Quando é?