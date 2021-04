Onde assistir ao vivo a Remo x Castanhal, pelo Campeonato Paraense?

Samara Miranda/Clube do Remo

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), às 17h (de Brasília), em Belém; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Remo recebe o Castanhal nesta quarta-feira (21), às 17h (de Brasília), em Belém, pela sétima rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo na TV Cultura do Pará, na TV aberta. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real, clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Remo x Castanhal DATA Quarta-feira, 21 de abril de 2021 LOCAL Estádio Evandro Almeida - Belém, Pará HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Remo é líder isolado do grupo B / Foto: Divulgação Remo

A TV Cultura do Pará vai transmitir a partida desta quarta-feira (21). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto na temporada, o Remo vem de três empates seguidos, e agora busca reencontrar o caminho da vitória para garantir a liderança do grupo B e a classificação antecipada.

Para o confronto, o técnico Paulo Bonamigo terá o retorno de Renan Gorne no lugar de Edson Cariús.

Já o Castanhal não poderá contar com o volante Marcos, expulso no empate com o Gavião na última rodada.

Provável escalação do Remo: Vinícius, W. Silva, Fredson, R. Jansen, Marlon, A. Uchôa, Lucas Siqueira, F. Gedoz, Dioguinho, Wallace e R. Gorne.

Provável escalação do Castanhal: Axel; Guilherme Almeida, Lucão e Lucas; Daelson, Samuel, Cabecinha, Alexandre e Gui Campana; Fidélis e Canga.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 (5) x (6) 1 Remo Copa do Brasil 14 de abril de 2021 Águia de Marabá 1 x 1 Remo Campeonato Paraense 18 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paragominas x Remo Campeonato Paraense 28 de abril de 2021 15h30 (de Brasília) CRB x Remo Série B 29 de maio de 2021 A definir

CASTANHAL

JOGO CAMPEONATO DATA Castanhal 1 x 1 Bragantino Campeonato Paraense 10 de abril de 2021 Gavião 2 x 2 Castanhal Campeonato Paraense 16 de abril de 2021

Próximas partidas